HOME WOMEN FASHION

6 Potret Febby Rastanty Bikin Salfok saat Latihan Tenis, Tampil Sporty Pamer Body Goals!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:00 WIB
6 Potret Febby Rastanty Bikin Salfok saat Latihan Tenis, Tampil Sporty Pamer Body Goals!
Febby Rastanty (Foto: Instagram/@febbyrastanty)
OLAHRAGA tenis sepertinya tengah digandrungi oleh masyarakat, termasuk selebriti Tanah Air. Febby Rastanty pun tak mau ketinggalan untuk berlatih bermain tenis.

Melalui unggahannya di Instagram, perempuan 27 tahun itu membagikan potret dirinya saat bermain tenis. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilannya terlihat sangat stylish.

Penasaran seperti apa potret kece Febby Rastanty saat latihan tenis, seperti dirangkum dari Instagram @febbyrastanty Kamis (29/6/2023).

1. Tampil sporty pakai outfit hitam

Febby Rastanty

Potret Febby Rastanty saat bermain tenis. Gayanya terlihat kece memakai outfit hitam. Di foto itu dia memakai tanktop hitam yang dipadukan dengan jaket hitam dan rok mini. Di foto itu, Febby menambahkan visor cap warna pink yang senada dengan sneakersnya. Febby pose sambil memegang raket tenis. Gayanya kece abis.

2. Pose memukul bola

Febby Rastanty

Meski hanya latihan, Febby nampak terlihat serius bermain tenis. Seperti di foto ini Febby terlihat berpose memukul bola. Gayanya bak profesional.

3. Full senyum

Febby Rastanty

Masih dengan gaya memukul bola, Febby nampak tersenyum ke arah lawannya. Paras cantiknya begitu terpancar dengan lipstik merah merona.

"Cantik Masyaallah," kata @chaca***

"Cakep banget," sambung @allartis***

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
