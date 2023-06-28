6 Potret Febby Rastanty Bikin Salfok saat Latihan Tenis, Tampil Sporty Pamer Body Goals!

OLAHRAGA tenis sepertinya tengah digandrungi oleh masyarakat, termasuk selebriti Tanah Air. Febby Rastanty pun tak mau ketinggalan untuk berlatih bermain tenis.

Melalui unggahannya di Instagram, perempuan 27 tahun itu membagikan potret dirinya saat bermain tenis. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilannya terlihat sangat stylish.

Penasaran seperti apa potret kece Febby Rastanty saat latihan tenis, seperti dirangkum dari Instagram @febbyrastanty Kamis (29/6/2023).

1. Tampil sporty pakai outfit hitam





Potret Febby Rastanty saat bermain tenis. Gayanya terlihat kece memakai outfit hitam. Di foto itu dia memakai tanktop hitam yang dipadukan dengan jaket hitam dan rok mini. Di foto itu, Febby menambahkan visor cap warna pink yang senada dengan sneakersnya. Febby pose sambil memegang raket tenis. Gayanya kece abis.

2. Pose memukul bola





Meski hanya latihan, Febby nampak terlihat serius bermain tenis. Seperti di foto ini Febby terlihat berpose memukul bola. Gayanya bak profesional.

3. Full senyum





Masih dengan gaya memukul bola, Febby nampak tersenyum ke arah lawannya. Paras cantiknya begitu terpancar dengan lipstik merah merona.

"Cantik Masyaallah," kata @chaca***

"Cakep banget," sambung @allartis***