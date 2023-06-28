Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Titi Kamal Liburan ke Bali, Berjemur di Pantai Bikin Salfok!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:00 WIB
5 Potret Titi Kamal Liburan ke Bali, Berjemur di Pantai Bikin Salfok!
Titi Kamal (Foto: @titi_kamall/Instagram)
A
A
A

TITI Kamal mengajak kedua anaknya menikmati liburan di Bali baru-baru ini. Dia melakukan banyak keseruan selama di Pulau Dewata.

Melalui unggahannya di Instagram, istri dari Christian Sugiono untuk banyak membagikan potret cantiknya. Penampilannya yang girly mendapat banyak perhatian dari netizen.

Penasaran seperti apa potret cantik Titi Kamal saat liburan di Bali? Berikut ulasannya dari Instagram titi_kamal, Kamis (29/6/2023).

1. Berjemur di pantai

Titi Kamal

Selama di Bali, Titi Kamal tidak melewatkan untuk menikmati suasana pantai sambil berjemur. Di foto ini dia terlihat memakai dress warna merah dan straw hat. Banyak terlihat bahagia sambil memandang indahnya laut.

"Cakep banget," komen @igsocmed***

"Selalu cantik," sambung @alfahko***

2. Duduk santai di kursi pantai

Titi Kamal

Di foto ini Titi Kamal juga menikmati suasana pantai sambil duduk di kursi panjang. Dia nampak duduk miring sambil mata melirik ke arah kamera. Parasnya terlihat begitu cantik dengan makeup natural dan lipstik merekah merona.

3. Anggun pakai floral dress

Titi Kamal

Kecantikan Titi Kamal begitu terpancar saat memakai midi dress motif floral. Dia pose di pinggir kolam renang sambil bertolak pinggang.

Pada penampilannya, Titi menambahkan straw hat warna hitam dan sling bag pink. Senyumnya manis banget.

