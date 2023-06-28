Makin Aduhai! Wika Salim Manggung Pakai Dress Belahan Dada Rendah Bikin Susah Fokus

WIKA Salim makin eksis di dunia musik Tanah Air sebagai pedangdut. Wika semakin sering bernyanyi dari panggung ke panggung.

Selain suara merdu, penampilan Wika Salim saat manggung juga kerap mencuri perhatian. Salah satunya saat manggung di Candi Prambanan, Yogyakarta.

Tak hanya cantik, pedangdut berusia 30 tahun itu tampil dengan gaya anggun dan seksi. Wika Salim mengenakan dress berwarna putih yang memiliki model tanpa lengan.

Selain itu, dress juga memiliki potongan belahan dada rendah. Sontak penampilannya saat bernyanyi terlihat semakin seksi.