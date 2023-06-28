Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Syifa Hadju Pakai Rok Mini Pamer Kaki Jenjang, Dipuji bak Barbie Hidup!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |22:00 WIB
6 Potret Syifa Hadju Pakai Rok Mini Pamer Kaki Jenjang, Dipuji bak Barbie Hidup!
Syifa Hadju (Foto : Instagram/@syifahadjureal)
A
A
A

NAMA Syifa Hadju menjadi perbincangan setelah sukses bermain di film komedi romantis Indonesia berjudul 200 Pounds Beauty. Film tersebut merupakan remake dari film Korea Selatan dengan judul yang sama.

Di film itu, Syifa Hadju berperan sebagai Juwita, perempuan yang memiliki berat badan berlebih dan sempat putus asa karena patah hati. Kemudian dia melakukan berbagai cara untuk bisa kurus. Akhirnya Juwita berhasil menjadi sosok Angel yang cantik. Dengan penampilan terbarunya dia bisa melakukan segala hal yang diinginkan.

Film tersebut sampai saat ini masih tayang di bioskop. Dia sempat menghadiri acara untuk mempromosikan filmnya. Salah satunya dengan nobar film 200 Pounds Beauty.

Di acara tersebut Syifa Hadju tampil memesona memakai outfit dari brand Gucci. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @syifahadju, Rabu (28/6/2023).

1. Foto OOTD

Syifa Hadju

Ini penampilan Syifa Hadju saat hadiri nobar film terbarunya. Di foto itu, Syifa Hadju tampil stylish memakai inner putih yang dipadukan dengan satu set outfit dari brand Gucci terdiri dari blazer dan rok mini warna krem. Dia juga membawa shoulder bag hitam dan memakai high heels warna krem. Penampilannya cantik banget.

"Artis Indonesia tercantik sih menurut gue," kata @taniaian***

"Vibes artis luar negeri," tambah @monik***

2. Pamer kaki jenjang

Syifa Hadju

Di foto ini, Syifa nampak pose sambil membuka kedua kakinya. Penampilannya ini membuat kakinya makin terlihat jenjang. Tak lupa Syifa menunjukkan senyum manisnya.

3. Pakai makeup tebal

Syifa Hadju

Syifa Hadju menambahkan makeup tebal dengan warna orange dan pink. Sementara itu, untuk lipstiknya dia memakai warna pink glossy. Penampilan kekasih dari Rizky Nazar itu disebut mirip barbie.

"Kenapa sih muka Syifa kayak the real barbie dunia nyata gitu," komen @elleyer***

"Selena X barbie," tambah @arrum***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
