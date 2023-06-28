Shandy Aulia Pakai Dress Transparan Pamer Kulit Mulus, Gayanya Bikin Salfok!

ARTIS cantik Shandy Aulia baru saja terlibat pemotretan dengan fotografer andal, Winston Gomez. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Dalam pemotretan itu, Shandy tampil memesona dengan one shoulder sheer dress aksen ruffle. Terdapat juga beberapa aksesori yang digunakan demi menunjang penampilannya.

Penasaran seperti apa potret cantik Shandy Aulia dalam pemotretan terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @shandyaulia, Kamis (29/6/2023).

1. Anggun pakai lace dress





Kecantikan Shandy Aulia di foto ini begitu terpancar. Dia nampak memakai one shoulder dress warna silver memperlihatkan bahu mulus yang membuatnya terlihat seksi. Dress tersebut memiliki aksen ruffle yang membuatnya makin stunning.

Shandy nampak pose duduk melipat satu kakinya kemudian menunjukkan wajah fierce dengan tatapan tajam ke kamera. Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen.

"Shandy Aulia the new lux star," kata bayusenja***

"Cantik amat, nggak kuat aku tuh," sambung @litakuntam***

2. Tampil stunning





Potret Shandy saat pose berdiri yang makin terlihat keanggunannya dalam balutan dress tersebut. Pada dressnya, terdapat aksen tali warna silver dengan sentuhan swarovski.

Selain itu, dress juga memiliki bahan sheer transparan yang mengekspos tubuhnya. Alhasul, penampilan Shandy menjadi terlihat semakin seksi.

Untuk rambutnya sendiri dicepol dengan model messy hair dan dia memakai makeup natural. Penampilannya stunning banget.