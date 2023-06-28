5 Potret Gregoria Mariska, Pebulu Tangkis Cantik yang Baru Dilamar Musisi Mikha Angelo

PEBULU tangkis Indonesia, Gregoria Mariska menjadi perbincangan publik. Ini lantaran dia baru saja dilamar kekasihnya yang merupakan musisi kondang, Mikha Angelo.

Gregoria Mariska pun membagikan momen bahagia bersama Mikha Angelo di instagram pribadinya. Perempuan berusia 23 tahun tersebut memamerkan cincin tunangan dari sang pujaan hati.

Terlepas dari itu, Gregoria Mariska tak hanya dikenal sebagai atlet bulu tangkis berprestasi. Paras cantik Gregoria kerap mencuri perhatian netizen karena terpesona.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @gregoriamrska, Rabu (28/6/2023).

Pamer cincin





Pertama ada potret Gregoria Mariska bersandar di punggung Mikha Angelo. Sembari tersenyum bahagia, dia memamerkan cincin tunangan yang melingkar di jari manisnya.

Serasi dengan outfit serba putih





Masih di momen yang sama, Gregoria dan Mikha tampak serasi mengenakan outfit serba putih. Gregoria yang cantik mengenakan dress tampak bersandar di bahu calon suaminya tersebut.

Gaya manis liburan ke pantai





Berikutnya momen liburan Gregoria Mariska ke pantai. Dia tampak manis berpose di bawah karang dengan outfit modis. Gregoria mengenakan midi dress berwarna hitam yang dipadukan dengan outer warna senada.