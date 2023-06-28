Promo Lagu Baru, Shakira Pakai Headband Bertabur Kristal Karya Desainer Indonesia

SHAKIRA belum lama ini mempromosikan single terbaru berjudul Copa Vacia. Satu hal yang sangat menarik perhatian, dalam potret promo lagu tersebut, diva internasional ini mengenakan headband buatan desainer perhiasan asal Indonesia yakni Rinaldy Yunardi.

Tampak Shakira menjelma sebagai mermaid lengkap disertai headband super berkilau di kepala yang menyeimbangi aneka perhiasan pada jari hingga tangan. Ternyata, headband buatan Rinaldy Yunardi ini memang dihiasi kristal hingga semi precious stone yang elegan dan terkesan amat mewah!

"Headband ini bertaburan kristal dan semi precious stone kaya batu zirkon , lalu saya finishing nya menggunakan warna hitam, detail nya itu berupa akar-akar," kata Rinaldy Yunardi, ketika dihubungi MNC Portal lewat sambungan telfon, Rabu (28/6/2023).

Headband kristal ala Rinaldy sengaja dibuat dengan menunjukan sisi glamour sesuai ciri khas karya-karya sang desainer. Pada headband kali ini, dia memandangnya seperti bintang yang berkilau indah.

Rinaldy lalu menceritakan kisah dibalik karya headband mewah miliknya bisa dipakai oleh Shakira untuk promo single terbaru. Menurut Rinaldy, ini bukan perdana Shakira memakai karya buatannya, melainkan kali kedua.

Lantaran Rinaldy memang terbiasa menyiapkan berbagai koleksi perhiasan spesial guna dipakai selebriti Tanah Air maupun dunia, akhirnya hal ini membuka jalan baginya untuk dilirik musisi internasional seperti Shakira.

"Karyaku selalu ada yang udah ready, ada yang memang spesial permintaan. Nah kali ini, headband yang sudah ready, jadi sudah saya siapkan yang diatur oleh The Clique di Hongkong," ujar RInaldy