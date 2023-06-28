Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Dokter Abelina Bikin Netizen Salfok, Disebut Cocok Jadi Supermodel!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:00 WIB
5 Potret Cantik Dokter Abelina Bikin Netizen Salfok, Disebut Cocok Jadi Supermodel!
Dokter Abelina (Foto: Instagram/@abelina_md)
A
A
A

SEDERET dokter cantik kerap mencuri perhatian netizen di media sosial. Salah satunya Phenomenologist dan Dokter Estetik, dr Abelina D Fitria MM, MARS, Dpl AAAM.

Dokter Abelina D Fitria merupakan dokter lulusan Universitas Pelita Harapan. Dia rajin memberikan edukasi lewat Instagram pribadinya perihal kesehatan kulit.

Namun tak hanya edukasi, penampilannya juga tak jarang bikin netizen terpesona. Bukan hanya paras cantik, Dokter Abelina juga memiliki gaya fashion yang modis.

Penasaran bagaimana potretnya? Berikut yang dirangkum dari Instagram @abelina_md, Rabu (28/6/2023).

Memesona dengan kulit glowing

Dokter Abelina

Pertama ada potret Dokter Abelina saat menjadi pembicara di suatu acara. Dia tampak cantik mengenakan one shoulder dress berwarna soft pink.

Kulit glowing membuatnya semakin terlihat memesona. Sedangkan senyum manis membuat pesona kecantikannya kian terpancar.

"Kamu cantik banget," ujar @yanti***

"senyumnya ka @abelina_md manis banget😍," kata @fhi***

Pakai kaos saja secantik barbie!

Dokter Abelina

Berikutnya ada gaya simpel dari Dokter Abelina mengenakan kaos hitam motif printed. Meski simpel, tetapi dia tetap cantik dan manis dengan posenya merapikan rambut di sela telinga. Bahkan, netizen menyebutnya bak barbie hidup hingga disangka artis Drakor!

"duh barbieee in real life🔥🔥❤️," ujar @jessy***

"Pake kaos aja cakepp 😍😍😍," kata @jazu***

"Kirain tadi artis dari drakor yg mana dok 😂," tutur @rizky***

Cetar bak supermodel!

Dokter Abelina

Memiliki paras cantik dan gaya modis, Dokter Abelina tak jarang menjalani pemotretan. Seperti potretnya, dia tampak stylish dan memesona mengenakan one shoulder dress aksen ruffle.

Gayanya makin kece dengan sling bag warna hitam. Selain itu, Dokter Abelina juga tampaknya piawai dalam berpose. Tak heran jika netizen menyebutnya bak supermodel!

"Super model inimahhh👏👏," kata @aly***

"Uhhh pose top model," ujar @vita***

"Cetarrr bngttt sihhh kaaa😍," tutur @holl***

Halaman:
1 2
      
