Potret Marion Jola Pakai Baju Ketat Pink Bikin Salfok, Netizen: Cantiknya di Luar Nalar!

, Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |11:00 WIB

MARION Jola kembali menjadi perhatian usai mengunggah foto terbarunya di Instagram. Pada unggahannya itu, dia menjalani pemotretan dengan fotografer Hann Prawira.

Pada pemotreran itu dia mengusung tema colorful dan berfoto seperti di taman dengan dekorasi bunga. Penampilan Marion Jola begitu memesona bak barbie hidup.

“Lihatlah imajinasinya menembus dunia lain,” kata tulis Marion Jola dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Insragram @lalamarionmj, Rabu (28/6/2023).

1. Pamer bibir seksi





Pertama ada foto close up Marion Jola makin menunjukkan kecantikannya. Nampak dia memakai makeup tebal dengan bagian mata berwarna pink dan ungu.

Lala pose menutup satu mata dengan menunjukkan bibir seksi nan menggoda. Sukses bikin netizen kelepek-kelepek.

2. Tampil seksi pakai outfit pink

Di foto ini, Marion Jola tampil seksi memakai halter neck warna pink yang dipadukan dengan rok asimetri warna pink transparan. Para roknya itu menggunakan aksen ruffle.

Tampilan rambutnya dicepol dan disisakan poni sampingnya. Wanita yang akrab disapa Lala itu juga menambahkan aksesori anting dan gelang.

“Bidadariku yang paling gemas,” kata @andzi***

“Cantik dan montok,” tambah @anonhen***

"cantiknya diluar nalar bro🔥❤," sanjung @dani***