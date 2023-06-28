Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Pesona Syahnaz Sadiqah, Mama Muda 2 Anak dengan Body Goals Memikat

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |09:00 WIB
5 Pesona Syahnaz Sadiqah, Mama Muda 2 Anak dengan Body Goals Memikat
Syahnaz Sadiqah (Foto: Instagram/@syahnazs)
SYAHNAZ Sadiqah kini tak hanya dikenal sebagai adik dari Raffi Ahmad. Istri Jeje Govinda tersebut makin eksis di dunia hiburan Tanah Air.

Pesona Syahnaz sebagai mama muda cantik dengan body goals memikat juga kerap mencuri perhatian. Ditambah lagi, perempuan berusia 29 tahun itu memiliki gaya yang modis.

Penampilan mama si kembar, Zayn dan Zunaira inipun makin menawan. Berikut pesona Syahnaz mama muda dengan body goals memikat yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Rabu (28/6/2023).

Pose di lapangan tenis

Syahnaz

Memiliki body goals idaman, Syahnaz tentu rutin berolahraga. Terbaru, Syahnaz sedang mencoba latihan tenis.

Tak hanya body ramping, Syahnaz juga tampak kece dengan gaya sporty. Syahnaz memakai busana lengan panjang hitam dengan celana pendek warna senada. Dia juga memakai visor cap atau topi tenis putih yang warnanya senada dengan sneakers.

Pose di pinisi

Syahnaz Sadiqah

Berikutnya ada potret Syahnaz saat liburan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berpose di pinisi dengan gaya stylish nan seksi.

Syahnaz mengenakan crop top ketat model tali tipis memperlihatkan body goals yang memikat. Dia memadukannya dengan celana panjang hitam dengan motif.

Gaya saat liburan di Paris

Syahnaz Sadiqah

Kali ini ada gaya Syahnaz saat liburan di Paris, Prancis. Dia mengenakan busana lengan panjang berkerah warna hijau. Busana tersebut memiliki model crop top yang memperlihatkan perut rata Syahnaz.

Untuk bawahan, dia memakai celana jeans navy. Sementara, kacamata hitam dan slingbag membuat gayanya makin stylish.

