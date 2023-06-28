7 Potret Audra Anak Ari Lasso, Makin Cantik di Usia 21 Tahun

7 Potret Audra Anak Ari Lasso sukses mencuri perhatian belakangan ini. Ini lantaran Audra Anandira genap berusia 21 tahun pada 26 juni 2023.

Momen pergantian usia anak ketiga Ari Lasso tersebut dirayakan sederhana dan dihadiri oleh keluarga terdekat. Tak lupa Audra membagikan momen tersebut di Instagram pribadinya.

Salah satu yang mencuri perhatian, Audra memiliki paras yang cantik dan memesona. Melalui unggahannya di Instagram dia banyak membagikan aktivitasnya.

Penasaran seperti apa portet cantik Audra Anandira? Berikut ulasannya dari Instagarm @audralasso, Rabu (28/6/2023).

1. Tiup lilin





(7 Potret Audra Anak Ari Lasso, Foto: Instagram/@audralasso)

Momen perayaan ulang tahun Audra diunggah oleh sang ayah di Instagram. Nampak Ari Lasso mengunggah beberapa foto dan dibuat dalam sebuah video.

Di foto itu, Audra terlihat sedang meniup lilin yang disematkan di atas kue dengan hiasan buah. Dia memakai outfit hitam dengan lipstik merah merona. Cantik banget.

2. Pose megang slice cake

(7 Potret Audra Anak Ari Lasso, Foto: Instagram/@audralasso)

Pada foto selanjutnya, dia juga pose memegang piring yang berisi slice cake cokelat. Di sisi piring itu terlihat tulisan ‘Happy Birthday’.

Audra nampak cantik memakai atasan hitam tanpa lengan. Rambut bobnya dibiarkan tergerai dan dia pose tersenyum manis ke arah kamera.

3. Pose bareng sang kakak





(7 Potret Audra Anak Ari Lasso, Foto: Instagram/@audralasso)

Potret kebersamaan Audra dan sang kakak, Aura Rivanya Maharani. Di foto ini Audra tampil casual dengan blouse tanpa lengan warna putih dan celana beige. Dia membawa shoulder bag dari brand Dior.

Sementara sang kakak memakai tanktop dan legging hitam dan dipadukan dengan blazer hijau. Perempuan yang akrab disapa Ola ini menambahkan sling bag dari brand LV. Kakak beradik ini kompak banget yah.

4. Jadi anak band





(7 Potret Audra Anak Ari Lasso, Foto: Instagram/@audralasso)

Bakat bermusik sang ayah mengalir deras ke tubuh Audra. Hal itu terbukti dia memiliki band bersama teman-temannya.

Di band itu, Audra menjadi vokalis. Momen manggung di sebuah acara dia bagikan di laman Instagramnya. Audra nampak kece dengan balutan atasan motif transparan yang dipadukan dengan celana hitam. Selain memiliki suara merdu, dia juga jago bermain gitar. Keren banget.

