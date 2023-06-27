Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 29 Juni: Aries Riset Lebih Dalam, Gemini Pikir-pikir Soal Uang

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 29 Juni: Aries Riset Lebih Dalam, Gemini Pikir-pikir Soal Uang
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA seputar peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Dilansir dari Your Tango, intip ramalan umum zodiak hari ini, untuk para Aries, Taurus dan juga Gemini.

1. Aries: Para Aries yang secara alami memang menyukai tantangan, hari ini jadi waktu pas untuk menerapkan beberapa hal penting, sehingga hidup Anda bisa terasa seperti berada di jalur yang benar.

Hari ini, yuk lakukan sesuatu salah satunya bisa dengan mengunjungi bank atau melakukan riset online, tetapi hindari keputusan impulsif atau terburu-buru dalam komitmen jangka panjang.

2. Taurus: Hari ini jadi hari yang pas bagi si Scorpio untuk meninjau lebih teliti kontrak yang melibatkan aset dan properti. Cari penasihat hukum jika perlu ya! Berkonsultasi dengan ahli profesional terpercaya, dan hindari menandatangani dokumen apa pun tanpa pertimbangan cermat.

3. Gemini: Gemini sedang bangga dengan pekerjaannya hari ini. Waktu menghasilkan uang membuat para Gemini jadi memastikan untuk menginvestasikannya dengan bijak. Apalagi Anda bukan tipe orang yang menghabiskan uang dengan sembrono, dan bahkan sudah punya rencana untuk menjadikan tahun ini tahun terbaik secara finansial. Fokus pada investasi uang dan masalah kesehatan ya hari ini.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
