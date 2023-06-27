Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 28 Juni: Capricorn Kesehatan Menurun, Pisces Menikmati Pekerjaan

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 28 Juni: Capricorn Kesehatan Menurun, Pisces Menikmati Pekerjaan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
PENASARAN seputar peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Mewarta Times of India, intip ramalan umum zodiak hari ini, untuk pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces.

1. Capricorn: Para Capricorn sedang merasa lesu, salah satunya karena kesehatanmu mungkin tidak baik. Ditambah kemungkinan mengalami kecemasan dan kegelisahan. Maka dari itu, disarankan untuk menunda mengambil keputusan besar investasi penting di bisnis atau real estate pada hari ini. Coba istirahat dan lakuhkan meditasi yang bisa membantu gara tidur lebih nyenyak.

2. Aquarius: Hari ini, restu dari orang tua membuat para Aquarius bahagia, apalagi investasi yang dilakukan menunjukkan keuntungannya hari ini. Saldo tabungan pun meningkat, membuat jadi timbul rencana untuk berinvestasi masa depan.

3. Pisces: Wow, Pisces hari ini sangat sedang menikmati pekerjaannya. Ada kemungkinan mendapat promosi setelah kerja keras Anda selama ini. Namun di sisi lain, kerja keras pikiran selama ini memang membuat Anda lelah.

(Rizky Pradita Ananda)

      
