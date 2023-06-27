Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 28 Juni: Libra Lagi Enerjik, Sagitarius Akhirnya Bisa Santai

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:30 WIB
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
PENASARAN seputar peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Mewarta Times of India, intip ramalan umum zodiak hari ini, untuk pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio, hingga Sagitarius.

1. Libra: Tengah pekan ini para Libra sedang energik dan jadi lebih fokus, yang akhirnya sangat membantu untuk mempercepat tugas saat ini. Ditambah lagi dengan adanya bala bantuan dari rekan di tempat kerja. Bagi yang sedang mencari kerja mungkin mendengar kabar baik dalam hal pekerjaan.

2. Scorpio: Kreativitas dan ide para Scorpio bisa dipakai dan bermanfaat di kantor atau di rumah, yang dapat meningkatkan status sosial diri Anda. Selamat! Hari ini Anda bisa mengontrol pengeluaran dengan baik, menahan diri untuk hal-hal yang kurang berharga.

3. Sagitarius: Akhirnya hari ini si Sagitarius bisa santai setelah dihadapkan pada situasi berantakan. Setelah diri sendiri tenang, Anda bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar.

(Rizky Pradita Ananda)

      
