Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 28 Juni: Cancer Kabar Baik Soal Kesehatan, Virgo Perlu Minta Nasihat

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 28 Juni: Cancer Kabar Baik Soal Kesehatan, Virgo Perlu Minta Nasihat
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA seputar peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Mewarta Times of India, intip ramalan umum zodiak hari ini, untuk pemilik tanda zodiak Cancer, Leo, dan Virgo.

1. Cancer: Para pemilik zodiak satu ini diramalkan akan merasa bahagia hari ini, karena ada kabar baik menyangkut masalah kesehatan lama yang berkaitan dengan orang tua. Tak hanya kesehatan, tapi juga soal masalah uang yang macet, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesehatan keuangan.

2. Leo: Hari ini Anda mungkin lebih memilih untuk menggali pengetahuan, informasi yang membuat penasaran. Di sisi lain, ada beberapa peluang dalam penghasilan lancar, yang dapat memberi Anda kenyamanan dalam alur kerja hari ini. Tapi ingat, disarankan untuk berhati-hati sebelum melakukan investasi baru dalam aset.

3. Virgo: Para Virgo hari ini sedang merasa bosan dan mungkin tidak dapat menikmati saat ini. Ditambah dengan situasi, sedang terburu-buru untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda, efisiensi kerja pun kemungkinan jadi melambat. Proyek Anda kemungkinan besar akan tertunda, imbasnya ini bisa memengaruhi kehidupan profesional para Virgo.

Sebagai tambahan, sebelum mengambil keputusan penting, Anda disarankan untuk minta nasihat dari orang tua.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement