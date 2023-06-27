Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 28 Juni: Aries Kabar Baik Proyek Pekerjaan, Gemini Sibuk Urusan Rumah

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 28 Juni: Aries Kabar Baik Proyek Pekerjaan, Gemini Sibuk Urusan Rumah
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA seputar peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Mewarta Times of India, intip ramalan umum zodiak hari ini, untuk para Aries, Taurus dan juga Gemini.

1. Aries: Hari ini ada kabar baik seputar pekerjaan para Aries. Proyek pekerjaan yang sebelumnya dihentikan tanpa alasan, akhirnya bisa dimulai. Tak heran kabar baik ini membuat Anda merasa puas di tempat kerja. Pada hari yang sama, Anda juga bisa merencanakan perjalanan singkat terkait pekerjaan.

2. Taurus: Rasa bosan tengah melanda para Taurus di tengah pekan ini, selain bosan Anda juga mungkin menghadapi masalah kesehatan. Meski demikian, jangan emosi tapi usahakan jaga pikiran untuk tetap dingin dan berhati-hati, terutama yang menyangkut pekerjaan.

3. Gemini: Hari ini, para Gemini diramalkan bakal sibuk di rumah. Salah satunya terkait dengan renovasi rumah yang dapat meningkatkan status sosial Anda. Anda juga dapat berinvestasi di properti dan aset tetap lainnya. Ada tambahan untuk kehidupan asmara, hari ini Gemini yang lajang mungkin mendengar kabar baik dalam hal pernikahan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement