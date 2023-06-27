Ramalan Zodiak 28 Juni: Aries Kabar Baik Proyek Pekerjaan, Gemini Sibuk Urusan Rumah

BAGAIMANA seputar peruntungan zodiak Anda di tengah pekan ini? Mewarta Times of India, intip ramalan umum zodiak hari ini, untuk para Aries, Taurus dan juga Gemini.

1. Aries: Hari ini ada kabar baik seputar pekerjaan para Aries. Proyek pekerjaan yang sebelumnya dihentikan tanpa alasan, akhirnya bisa dimulai. Tak heran kabar baik ini membuat Anda merasa puas di tempat kerja. Pada hari yang sama, Anda juga bisa merencanakan perjalanan singkat terkait pekerjaan.

2. Taurus: Rasa bosan tengah melanda para Taurus di tengah pekan ini, selain bosan Anda juga mungkin menghadapi masalah kesehatan. Meski demikian, jangan emosi tapi usahakan jaga pikiran untuk tetap dingin dan berhati-hati, terutama yang menyangkut pekerjaan.

3. Gemini: Hari ini, para Gemini diramalkan bakal sibuk di rumah. Salah satunya terkait dengan renovasi rumah yang dapat meningkatkan status sosial Anda. Anda juga dapat berinvestasi di properti dan aset tetap lainnya. Ada tambahan untuk kehidupan asmara, hari ini Gemini yang lajang mungkin mendengar kabar baik dalam hal pernikahan.

(Rizky Pradita Ananda)