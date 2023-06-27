5 Kultur Menarik Seputar Dating di Korea, Kencan Buta hingga Baju Kembar

KULTUR menarik dari masyarakat Korea bukan hanya seputar kecantikan, makanan, musik, drama dan film. Kultur kebiasaan berkencan dari masyarakat, terutama generasi muda Korea juga menarik untuk dibahas.

Apalagi, sama dengan tipikal masyarat Asia lainnya, orang-orang Korea berakar kuat pada nilai-nilai tradisional dan praktik budayanya. Mewarta Times of India, Selasa (27/6/2023) berikut adalah beberapa kebiasaan atau kultur seputar berkencan di Korea.

1. Blind date: Di Korea, perkenalan sering dilakukan melalui kenalan atau sirkel perteman bersama alias mutual friends. Kencan buta, yang dikenal sebagai "sogeting," juga umum terjadi.

2. PDA: Tak ubahnya masyarakat Asia pada umumnya yang lebih konservatif jika dibandingkan Barat, pasangan di Korea juga tak terlalu umum menunjukkan kemesraan di depan umum atau PDA. Biasanya cukup berpegangan tangan atau pelukan, tapi ciuman atau gestur intim lainnya bersifat lebih pribadi.