Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Virgo hingga Capricorn, Zodiak Pantang Menyerah Mempertahankan Pernikahan

Raden Yusuf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:45 WIB
Virgo hingga Capricorn, Zodiak Pantang Menyerah Mempertahankan Pernikahan
Zodiak gigih pertahankan pernikahan, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang seperti punya kekuatan tersendiri untuk mempertahankan pernikahan mereka dan mau berjuang dengan cara apapun agar tak berpisah.

Pasalnya, menurut orang-orang ini sebuah hubungan pernikahan sangat berarti. Makanya jadi sangat berhati-hati dalam mengambil langkah karena takut berada dalam bahaya.

Nah, orang-orang ini sedikit banyak bisa terlihat dari karakter zodiak yang dimiliki. Diwarta dari Times of India, Selasa (27/6/2023) berikut ini daftar zodiak yang pantang menyerah dalam mempertahankan pernikahan.

1. Capricorn: Terkenal disiplin dan bertanggung jawab, saat pernikahan mereka berisiko, mereka mendekati situasi dengan pola pikir yang metodis, serta berorientasi pada tujuan. Capricorn bersedia mencari solusi praktis, hingga membuat rencana jangka panjang, untuk menyelamatkan hubungan.

 BACA JUGA:

2. Taurus: Para Taurus dikenal tabah dan ulet, khususnya dalam masalah hati. Itulah kenapa bersedia meluangkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk membangun kembali pernikahan yang gagal. Ditambah lagi dengan kepribadian Taurus yang sabar dan berkomitmen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement