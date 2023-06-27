Virgo hingga Capricorn, Zodiak Pantang Menyerah Mempertahankan Pernikahan

SEBAGIAN orang seperti punya kekuatan tersendiri untuk mempertahankan pernikahan mereka dan mau berjuang dengan cara apapun agar tak berpisah.

Pasalnya, menurut orang-orang ini sebuah hubungan pernikahan sangat berarti. Makanya jadi sangat berhati-hati dalam mengambil langkah karena takut berada dalam bahaya.

Nah, orang-orang ini sedikit banyak bisa terlihat dari karakter zodiak yang dimiliki. Diwarta dari Times of India, Selasa (27/6/2023) berikut ini daftar zodiak yang pantang menyerah dalam mempertahankan pernikahan.

1. Capricorn: Terkenal disiplin dan bertanggung jawab, saat pernikahan mereka berisiko, mereka mendekati situasi dengan pola pikir yang metodis, serta berorientasi pada tujuan. Capricorn bersedia mencari solusi praktis, hingga membuat rencana jangka panjang, untuk menyelamatkan hubungan.

BACA JUGA:

2. Taurus: Para Taurus dikenal tabah dan ulet, khususnya dalam masalah hati. Itulah kenapa bersedia meluangkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk membangun kembali pernikahan yang gagal. Ditambah lagi dengan kepribadian Taurus yang sabar dan berkomitmen.