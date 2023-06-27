Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rumah Impian Barbie Siap Terima Pengunjung, Berapa Harga Sewanya?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:35 WIB
Rumah Impian Barbie Siap Terima Pengunjung, Berapa Harga Sewanya?
Rumah Barbie, (Foto: Kendreamhouse)
A
A
A

SOSOK tokoh karakter  Barbie begitu lekat di memori banyak orang dari lintas generasi. Apalagi saat ini, film action live Barbie yang dibintangi Margot Robbie tak lama lagi juga akan tayang. Membuat banyak orang kembali bisa bernostalgia dengan sosok ikonik Barbie.

Nah, bagi yang ingin merasakan sensasi sosok ikonik Barbie yang identik dengan warna hot pink tersebut mungkin bisa mencoba peruntungan untuk menginap di rumah Barbie yang sesungguhnya, berlokasi di Malibu, Amerika Serikat.

Rumah impian Barbie yang tentunya hadir dengan warna serba pink tersebut, kini telah dibuka kembali bagi para pengunjung. Pengalaman tinggal di rumah Barbie tersebut bisa dirasakan oleh dua orang yang beruntung untuk menginap di Malibu DreamHouse yang baru direnovasi dan penuh dengan gaya gemerlap nan glamor.

(Foto: Kendreamhouse) 

Bagi orang-orang yang tertarik, bisa mulai menyewanya mulai 18 Juli mendatang melalui salah satu layanan penginapan online. Menariknya penyewa tidak dikenakan biaya sepeserpun untuk bermalam di kamar milik Ken.

 

 (Foto: Kendreamhouse)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/612/3084993/beli_rumah_berusia_130_tahun_pasangan_ini_dapat_harta_karun_dan_ruangan_misterius-PUQG_large.jpg
Beli Rumah Berusia 130 Tahun, Pasangan Ini Dapat Harta Karun dan Ruangan Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/27/612/2619224/5-tips-dekorasi-rumah-model-mid-century-modern-klasik-dan-bergaya-SPIteZ2ADi.jpg
5 Tips Dekorasi Rumah Model Mid-Century modern, Klasik dan Bergaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/21/612/2505161/instagenic-konsep-hunian-coliving-makin-ngetren-di-kalangan-milenial-Kc1bXgQR1D.jpg
Instagenic, Konsep Hunian Coliving Makin Ngetren di Kalangan Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/19/612/2347019/miliki-7-penjara-di-dalamnya-rumah-ikonik-ini-dibanderol-rp2-1-miliar-371M0pXRz2.jpg
Miliki 7 Penjara di Dalamnya, Rumah Ikonik Ini Dibanderol Rp2,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/04/612/2338525/unik-rumah-ini-bisa-dilipat-gampang-dipindah-dan-cuma-butuh-3-jam-dibangun-vI8YgLSDOW.jpg
Unik! Rumah Ini Bisa Dilipat, Gampang Dipindah dan Cuma Butuh 3 Jam Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/15/612/2328299/ini-rumah-paling-sepi-di-dunia-berdiri-sendirian-di-pulau-terpencil-er32BWR7us.jpg
Ini Rumah Paling Sepi di Dunia, Berdiri Sendirian di Pulau Terpencil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement