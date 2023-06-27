Rumah Impian Barbie Siap Terima Pengunjung, Berapa Harga Sewanya?

SOSOK tokoh karakter Barbie begitu lekat di memori banyak orang dari lintas generasi. Apalagi saat ini, film action live Barbie yang dibintangi Margot Robbie tak lama lagi juga akan tayang. Membuat banyak orang kembali bisa bernostalgia dengan sosok ikonik Barbie.

Nah, bagi yang ingin merasakan sensasi sosok ikonik Barbie yang identik dengan warna hot pink tersebut mungkin bisa mencoba peruntungan untuk menginap di rumah Barbie yang sesungguhnya, berlokasi di Malibu, Amerika Serikat.

Rumah impian Barbie yang tentunya hadir dengan warna serba pink tersebut, kini telah dibuka kembali bagi para pengunjung. Pengalaman tinggal di rumah Barbie tersebut bisa dirasakan oleh dua orang yang beruntung untuk menginap di Malibu DreamHouse yang baru direnovasi dan penuh dengan gaya gemerlap nan glamor.

(Foto: Kendreamhouse)

Bagi orang-orang yang tertarik, bisa mulai menyewanya mulai 18 Juli mendatang melalui salah satu layanan penginapan online. Menariknya penyewa tidak dikenakan biaya sepeserpun untuk bermalam di kamar milik Ken.

(Foto: Kendreamhouse)