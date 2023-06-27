Kisah Pilu Pengantin Langsung Jadi Janda Usai 10 Menit Menikah

MOMEN pernikahan yang dinantikan banyak orang umumnya jadi salah satu momentum paling membahagiakan dalam hidup. Namun, takdir dari pengantin wanita satu ini berkata lain.

Ialah Johnnie Mae Davis, yang hanya sempat selama 10 menit berstatus menjadi istri di hari pernikahannya. Pasalnya, di hari yang sama dengan hari pernikahannya, Mae langsung menjadi janda.

Mengutip laporan New York Post, Selasa (27/6/2023) Johnnie Mae Davis menjadi istri dan janda hanya dalam rentang waktu 10 menit" ketika sang suami, si pengantin pria, Toraze Davis, tiba-tiba meninggal dunia.

Lanjut diketahui, Toraze meregang nyawa di usia baru 48 tahun karena mengalami pembekuan darah yang fatal hanya beberapa saat setelah pernikahan mereka pada 19 Juni lalu.

(Foto: NY Post-GoFund)

“Jantungnya berhenti untuk pertama kalinya pada pukul 16:35, hanya satu jam setelah upacara pernikahan dimulai. Kematian Toraze terlalu cepat terjadi, cuma dalam hitungan detik,” jelas Jewel Roberson, salah satu tamu undangan saat diwawancara CBS KCCI News.