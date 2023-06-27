5 Zodiak Paling Teguh Pegang Komitmen Hubungan, Cocok Dijadikan Pasangan!

MENURUT astrologi, beberapa zodiak mencintai pasangan mereka dengan sepenuh hati. Bahkan, mereka memegang teguh komitmen dengan pasangan.

Tidak hanya itu mereka juga akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan komitmen dengan pasangannya, khususnya dalam mempertahankan hubungan.

Bahkan cinta dan kasih sayang mereka pun tak mengenal batas. Selain itu mereka juga selalu menjaga sikap, karena ingin memelihara hubungan dengan orang-orang terdekat sangat erat. Nah, tanda-tanda orang seperti itu juga bisa dilihat dari zodiaknya.

Seperti yang dilansir dari laman timesofindia, berikut ini daftar zodiak yang paling teguh memegang komitmen:

1. Cancer





Cancer merupakan sosok mitra berkomitmen yang memprioritaskan serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, khususnya untuk orang yang mereka cintai. Sifat empati pada Cancer, memungkinkan mereka untuk memahami serta mendukung kebutuhan pasangannya.

2. Virgo

Virgo merupakan orang yang berorientasi pada detail serta praktis. Zodiak ini juga dikenal dengan kesetiaan dan pengabdiannya. Virgo akan berjuang untuk kesempurnaan dalam hubungan mereka, dan menunjukan dedikasi serta komitmen pada pasangan mereka. Pendekatan analitis Virgo membantu mereka memecahkan masalah, serta menjaga stabilitas dalam hubungan.

3. Libra

Zodiak yang satu ini dikenal lantaran rasa keadilan dan harmoni yang kuat. Mereka menghargai kemitraan serta berkomitmen untuk menjaga kesimbangan dan kedamaian dalam hubungan. Sifat Diplomatis yang dimiliki Libra memungkinkan mereka untuk menyelesaikan konflik, hingga menciptakan suasana penuh kasih serta suportif.