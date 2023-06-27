Ternyata Ini Kepanjangan dari WKWK, Ada Lagi Viral

TERNYATA ini kepanjangan dari wkwk yang sedang viral media sosial. Banyak orang menuliskan komentar “wkwk” saat melihat postingan video, teks, atau foto seseorang.

BACA JUGA: Ternyata Ini Arti Kata Gamon yang Viral di Sosmed

Pengguna media sosial tentu pernah melihat orang menggunakan kata wkwk untuk memberikan reaksi terhadap sesuatu. Dalam percakapan di media sosial kata wkwk merepresentasikan suara tawa.

Tidak ada kepanjangan resmi untuk wkwk, tetapi beberapa warganer membuat kepanjangan lain yang memiliki makna serupa. Seperti pada cuitan warganet Twitter @Faisalnurcahya pada, Selasa (04/09/18) ini kepanjangan dari wkwk adalah “gue ketawa”.

“7 tahun bersama Twitter, gue baru nyadar jika arti “wkwk” ialah “W: gue” dan “K: ketawa”. Jadi wkwk adalah gue ketawa.” ujarnya.

Dari 3,8 ribu komentar, ada salah satu komentar yang paling menarik. Akun Twitter @fatikha__ turut memberikan pendapat kepanjangan dari wkwk adalah “wah kangen wah kangen”.