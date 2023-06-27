Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Kepanjangan dari WKWK, Ada Lagi Viral

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:41 WIB
Ternyata Ini Kepanjangan dari WKWK, Ada Lagi Viral
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini kepanjangan dari wkwk yang sedang viral media sosial. Banyak orang menuliskan komentar “wkwk” saat melihat postingan video, teks, atau foto seseorang.

Pengguna media sosial tentu pernah melihat orang menggunakan kata wkwk untuk memberikan reaksi terhadap sesuatu. Dalam percakapan di media sosial kata wkwk merepresentasikan suara tawa.

Viral

Tidak ada kepanjangan resmi untuk wkwk, tetapi beberapa warganer membuat kepanjangan lain yang memiliki makna serupa. Seperti pada cuitan warganet Twitter @Faisalnurcahya pada, Selasa (04/09/18) ini kepanjangan dari wkwk adalah “gue ketawa”.

“7 tahun bersama Twitter, gue baru nyadar jika arti “wkwk” ialah “W: gue” dan “K: ketawa”. Jadi wkwk adalah gue ketawa.” ujarnya.

Dari 3,8 ribu komentar, ada salah satu komentar yang paling menarik. Akun Twitter @fatikha__ turut memberikan pendapat kepanjangan dari wkwk adalah “wah kangen wah kangen”.

