HOME WOMEN LIFE

Element Bike Diskon hingga Jutaan Rupiah + Gratis Ongkir di AladinMall! Yuk Beli di Sini

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:37 WIB
AladinMall by Mister Aladin. (foto: AladinMall by Mister Aladin)
A
A
A

Siapa sih yang nggak tahu produk dari Element Bike? Terutama bagi Anda pencinta sepeda, pastinya sudah tahu betul bahwa kualitas produk mereka nggak perlu diragukan lagi. Bodynya yang kokoh membuat Anda jadi betah lama-lama berolahraga.

Kabar baiknya, kini Anda bisa mendapatkan promo gede-gedean khusus produk Element Bike di AladinMall. Hematnya nggak tanggung-tanggung, sampai jutaan rupiah! Wah, dijamin gajian Anda jadi #BukanGajianBiasa karena bisa belanja hemat tanpa bikin dompet jebol!

Rekomendasi product highlight yang bisa Anda dapatkan di AladinMall

Sepeda Lipat Element Ecosmo 8 Speed BOSQUE Edition 20 Inch 8 Sp

Sepeda Lipat ini adalah sepeda lipat ecosmo collabs dengan Bosque (Baim Paula) dengan berbahan alloy yang dirancang dengan shifter atau operan gigi thumb shifter sensah v8 8 speed. Dapatkan produk ini seharga Rp2.213.400 saja dari Rp3.500.000.

Element Mountain Bike SPY 2.0 8 Speed Edisi Bike To Work

      
