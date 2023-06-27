Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Yuni Shara Tetap Cantik Awet Muda di usia 51, Rutin Oles Lendir Lidah Buaya!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |05:00 WIB
Rahasia Yuni Shara Tetap Cantik Awet Muda di usia 51, Rutin Oles Lendir Lidah Buaya!
Yuni Shara (Foto : Instagram/@yunishara36)
A
A
A

PESONA Yuni Shara bak tak termakan usia. Ya, Yuni Shara tetap cantik dan awet muda di usianya yang telah menginjak 51 tahun. Ternyata, Yuni punya rutinitas unik yang menjadi rahasia awet mudanya, apa itu? Simak ulasannya. 

Siapa yang tak kenal Yuni Shara? Tentu sosok yang satu ini sudah tak asing lagi khususnya bagi para pencinta musik tanah air. Yuni Shara adalah salah satu penyanyi legendaris yang saat ini sudah genap berusia 51 tahun.

Meski demikian, kakak Kris Dayanti itu justru dikenal dengan penampilannya yang selalu terlihat awet muda. Usia 51 tahun tampak tak terlihat dari wajahnya yang tak pernah lekang dimakan usia.

Yuni Shara

Penyanyi yang dikenal dengan tubuh mungil dan potongan rambut pendeknya pun membagikan rahasia dibalik wajahnya yang terlihat awet muda.

Yuni Shara ternyata rajin mengoleskan bagian lendir lidah buaya di wajahnya sejak memasuki usia 40 tahun. Ia pun mengaku cara tersebut begitu sederhana sesuai keinginannya untuk melakukan perawatan wajah yang biasa-biasa saja.

"Biasa aja perawatan, enggak gimana-gimana. Lendir lidah buaya itu bagus. Udah lama pakai lidah buaya, dari umur 40 tahun. Diolesin ke wajah (cara pakainya),"ujar Yuni Shara saat dijumpai di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Yuni Shara mengaku mendapat informasi tersebut melalui internet dan juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait khasiat lidah buaya lainnya yang ternyata juga bermanfaat bagi orang yang mengalami maag, dengan cara mengonsumsi bagian dagingnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3173921/yuni-mwpt_large.jpg
Momen Yuni Shara Asyik Jajan Kue Putu dan Ajak Ngobrol Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/611/3156861/yuni_shara-9154_large.jpg
Yuni Shara Takut Operasi Plastik karena Punya Keloid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017284/potret-terbaru-yuni-shara-di-usia-52-tahun-janda-idaman-yang-awet-muda-qnLpHqCvJp.jpg
Potret Terbaru Yuni Shara di Usia 52 Tahun, Janda Idaman yang Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/612/3015265/yuni-shara-curhat-masih-jomblo-sampai-sekarang-pamer-wajah-awet-muda-S9xkCT8EH5.jpg
Yuni Shara Curhat Masih Jomblo Sampai Sekarang, Pamer Wajah Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943720/3-potret-terbaru-yuni-shara-pakai-batik-anggun-banget-R7dAGLJwGB.jpg
3 Potret Terbaru Yuni Shara Pakai Batik, Anggun Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872673/punya-2-anak-sudah-dewasa-yuni-shara-tak-mau-jadi-ibu-galak-56EpcGgKUL.jpg
Punya 2 Anak Sudah Dewasa, Yuni Shara Tak Mau Jadi Ibu Galak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement