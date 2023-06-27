Rahasia Yuni Shara Tetap Cantik Awet Muda di usia 51, Rutin Oles Lendir Lidah Buaya!

PESONA Yuni Shara bak tak termakan usia. Ya, Yuni Shara tetap cantik dan awet muda di usianya yang telah menginjak 51 tahun. Ternyata, Yuni punya rutinitas unik yang menjadi rahasia awet mudanya, apa itu? Simak ulasannya.

Siapa yang tak kenal Yuni Shara? Tentu sosok yang satu ini sudah tak asing lagi khususnya bagi para pencinta musik tanah air. Yuni Shara adalah salah satu penyanyi legendaris yang saat ini sudah genap berusia 51 tahun.

Meski demikian, kakak Kris Dayanti itu justru dikenal dengan penampilannya yang selalu terlihat awet muda. Usia 51 tahun tampak tak terlihat dari wajahnya yang tak pernah lekang dimakan usia.

Penyanyi yang dikenal dengan tubuh mungil dan potongan rambut pendeknya pun membagikan rahasia dibalik wajahnya yang terlihat awet muda.

Yuni Shara ternyata rajin mengoleskan bagian lendir lidah buaya di wajahnya sejak memasuki usia 40 tahun. Ia pun mengaku cara tersebut begitu sederhana sesuai keinginannya untuk melakukan perawatan wajah yang biasa-biasa saja.

"Biasa aja perawatan, enggak gimana-gimana. Lendir lidah buaya itu bagus. Udah lama pakai lidah buaya, dari umur 40 tahun. Diolesin ke wajah (cara pakainya),"ujar Yuni Shara saat dijumpai di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Yuni Shara mengaku mendapat informasi tersebut melalui internet dan juga memberikan penjelasan lebih lanjut terkait khasiat lidah buaya lainnya yang ternyata juga bermanfaat bagi orang yang mengalami maag, dengan cara mengonsumsi bagian dagingnya.