HOME WOMEN BEAUTY

Make Up Class Soulyu Tuai Antusias Tinggi, Valencia Tanoesoedibjo Bakal Gelar Acara yang Lebih Mengedukasi

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:51 WIB
Make Up Class Soulyu Tuai Antusias Tinggi, Valencia Tanoesoedibjo Bakal Gelar Acara yang Lebih Mengedukasi
Valencia Tanoesoedibjo, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

GELARAN hari kedua Thai Wedding Make Up Class with Ladcha yang diadakan oleh Soulyu dan VA Makeup Artist baru saja usai digelar hari ini, Selasa (27/6/2023)

Perhelatan kelas belajar makeup ini diketahui menuai antuasias begitu tinggi dari para peserta, para pencinta dan penggiat makeup. Sejak hari pertama hingga kedua, peserta tampak sangat fokus dan bersemangat menyaksikan MUA asal Thailand yakni Ladcha ketika memperlihatkan demo teknik makeup.

Melihat antusias para peserta Thai Wedding Make Up Class with Ladcha, Valencia Tanoesoedibjo, CEO PT Nusantara Sarana Outlet memastikan Soulyu ke depannya akan mengadakan acara serupa di kemudian hari.

"Pastinya," kata Valencia Tanoesoedibjo, Selasa (27/6/2023).

(Foto: MPI/ Melati) 

Dalam kesempatan yang sama, ia menambahkan ia ingin acara selanjutnya lebih dari sekedar memperkenalkan produk apik Soulyu lewat acara seputar kecantikan. Valencia berencana, acara mendatang juga memberikan edukasi kepada para peserta.

"Dari demand yang ada, ke depan kita akan buat event seperti ini lagi yang bukan hanya berbicara tentang produk Soulyu, tapI mampu mengedukasi dan memberikan engagement dengan baik," lanjut Valencia Tanosoedibjo.

