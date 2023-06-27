Hari Kedua Make Up Class Soulyu, Peserta Terpukau Lihat Teknik MUA Thailand

TEPAT hari ini, Selasa (27/6/2023) merupakan hari kedua dari Thai Wedding Make Up Class with Ladcha yang dihelat oleh Soulyu.

Menariknya, di hari kedua yang merupakan gelaran kelas lebih private turut dihadiri oleh Valencia Tanoesoedibjo selaku CEO PT Nusantara Sarana Outlet (Soulyu). Hanya diikuti enam orang saja, para peserta semi private class ini menjadi lebih fokus dalam memperhatikan setiap goresan trik riasan dari Ladcha, make up artist atau MUA asal Thailand.

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, terlihat keenam peserta ini tampak antusias melihat langkah demi langkah, step merias ala Thai Wedding Look yang super natural yang diperlihatkan oleh Ladcha. Sesekali, mereka mencatat hingga merekam jalannya proses merias seorang model muse di hadapan sang MUA.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

Disampaikan salah satu peserta, Margaretha, make up mata, terutama alis yang diajarkan oleh Ladcha sangatlah detail. Ia pribadi mengaku merasa beruntung bisa menghadiri semi private make up class dari Soulyu, lantaran jadi bisa mengetahui trik-trik baru yang memukau seputar Thai Wedding Look.

"Susah sih lumayan ya, ternyata detail banget dan banyak trik make up yang aku belum tahu sebelumnya," kata Margaretha, kala ditemui di MNC Studios, Kebon Jeruk, Selasa (27/6/2023)

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)