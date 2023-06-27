Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Potret Idol K-Pop Tampan Superior dengan Rambut Hitam, Pilih Mana?

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:00 WIB
7 Potret Idol K-Pop Tampan Superior dengan Rambut Hitam, Pilih Mana?
7 Idol K-Pop tampan dengan rambut hitam, (Foto: Ist-Koreaboo)
A
A
A

IDOL K-pop memang terkenal kerap kali gonta-ganti warna rambutnya yang unik dan mencolok, mulai dari warna terang hingga gelap.

Kebiasaan rajin ganti warna rambut ini bukan hanya para personel girlgroup, tapi juga para personel boygroup. Nah, alih-alih berbagai warna, ada beberapa idol K-Pop yang terlihat justru lebih tampan dan superior dengan rambut warna hitam.

Seperti apa potret-potret ganteng idol k-pop dengan rambut hitamnya? Berikut tujuh idol K-pop ganteng dengan rambut hitam, dilansir Koreaboo, Selasa (27/6/2023).

1. V (BTS): Kerap gonta-ganti warna rambut dengan warna yang mencolok, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa rambut hitam alaminya memiliki pesona tersendiri.

 

2. Minhyuk (MONSTA X): Tampil dengan warna rambut pirang maupun hitam, nampaknya visual tampan dan menawannya tak terlalu jauh berbeda, hanya saja wajah Minhyuk jadi terlihat lebih cerah.

 

3. Taeyong NCT: Pemimpin, visual, center dan rapper utama NCT ini rasanya memang sudah mencoba hampir semua warna rambut. Merah, coklat terang, pirang platinum, hingga hijau neon. Tapi, Taeyong terlihat lebih tegas dan superior dengan rambut warna hitam yang bikin fans bernostalgia saat ia masih berstatus sebagai SM Rookies dulu.

 

Halaman:
1 2
      
