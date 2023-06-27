Viral Artis Cantik Thailand Davika Hoorne Ikuti Ritual Penyucian di Bali, Netizen: Mengkilap!

, Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:13 WIB

ARTIS cantik asal Thailand, Mai Davika Hoorne tertangkap kamera sedang berada di Bali. Perempuan berkulit putih belasteran Belgia itu nampak mengikuti ritual penyucian di Pulau Dewata.

Mengenakan setelan warna putih senada berbalut kain motif Bali, Davika terlihat duduk bersila dan begitu menghayati ritualnya dibantu seorang pemandu.

(Foto: Instagram/@davikah)

"Purify ceremony," tulis Davika pada keterangan video yang diunggah di akun Instagram miliknya, @davikah.

Prosesi upacara keagaaman itu dilakukan di salah satu pantai di Uluwatu, Kabupaten Badung.

Postingan ini lantas menuai banyak komentar warganet dan penggemarnya dari Indonesia.

(Foto: Instagram/@davikah)

"Welcome to Bali Davika," tulis pemilik akun @dewi_****

"Maakkk kalo ketemu ajakin poto yaakkk 😭😭😭," sebut @ging*****

"Mengkilap swadikap pap paps," tulis @headsho*****.