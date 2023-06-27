Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Sampai Terlewat, Inilah Waktu Terbaik Beli Tiket Pesawat Murah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:02 WIB
Jangan Sampai Terlewat, Inilah Waktu Terbaik Beli Tiket Pesawat Murah
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TRAVELING dengan pesawat terbang saat ini jadi opsi paling berat lantaran mahalnya harga tiket pesawat.

Salah satu pertimbangan penting bagi seseorang kala memilih perjalanan menggunakan pesawat adalah soal tarif.

Terlebih jika Anda berencana pergi ke daerah yang sangat jauh dari lokasi tinggal anda, sudah barang tentu biayanya akan membengkak.

Nah, guna mengatasinya, banyak orang yang memilih untuk menggunakan promo. Namun momentum diskon itu tidak selalu ada, pun bila tiba saatnya belum tentu juga anda akan mendapatkannya karena sifatnya yang terbatas dan seorang calon penumpang harus bersaing dengan calon penumpang lainnya.

Fluktuasi harga tiket pesawat bisa dipicu oleh berbagai sebab, salah satunya mahalnya harga avtur, yang notabene bahan bakar pesawat terbang.

Jika anda menginginkan tiket pesawat murah terpenting ialah bagaimana menentukan waktu terbaik untuk memesan tiket.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Berburu tiket di saat yang tepat memungkinkan traveler memilih tiket dengan sangat leluasa dan tentunya dengan harga yang murah.

Lantas kapan waktu terbaik memesan tiket pesawat? Berikut ulasannya sebagaimana mengutip laman Pegipegi;

1. Pesan tiket pesawat dari jauh hari

Waktu terbaik untuk pesan tiket yang pertama adalah jauh hari sebelum tanggal keberangkatan.

Idealnya, pemesanan tiket pesawat dilakukan minimal 5 hari sebelum keberangkatan. Ini akan menghemat pengeluaran antara 10-25 persen.

Selain itu, memesan tiket dari jauh-jauh hari juga memungkinkan terhindar dari masalah kehabisan tiket. Akan ada banyak pilihan untuk memilih jadwal penerbangan yang sesuai dengan keinginan.

Halaman:
1 2
      
