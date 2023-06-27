Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Harus Berwisata, Yuk Jajal 5 Aktivitas Seru Manfaatkan Libur Panjang Idul Adha

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:03 WIB
Tak Harus Berwisata, Yuk Jajal 5 Aktivitas Seru Manfaatkan Libur Panjang Idul Adha
Menonton film favorit, salah satu kegiatan seru tanpa harus berwisata (Foto: Pexels)
A
A
A

LIBUR panjang Idul Adha adalah waktu yang tepat untuk bersantai, mengisi ulang energi, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman-teman.

Jika Anda mencari ide-ide aktivitas seru untuk mengisi waktu libur panjang ini, berikut adalah lima pilihan yang menarik dan menghibur.

1. Olahraga

Jadwal olahraga mungkin kerap terganggu lantaran aktivitas yang padat selama hari-hari biasa. Memulai kembali melakukan olahraga menjadi salah satu aktivitas yang baik bagi tubuh, serta mampu mengisi waktu libur panjang dalam melakukan hal produktif.

Carilah olahraga yang memang Anda sukai, dan cobalah untuk konsisten saat melakukannya.

Anda juga bisa lho mengeksplorasi jenis olahraga lainnya yang menarik dan ingin Anda coba di waktu luang ini.

2. Membaca buku

Bagi Anda pecinta buku, ini adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama dengan buku favoritmu.

Infografis Tren Traveling 2023

Mulai dari membaca ulang, ataupun menyelesaikan bacaan yang mungkin telah lama tertunda.

Aktivitas ini bisa jadi salah satu alternatif untuk mengisi waktu libur panjangmu yang bisa dilakukan di manapun dan kapanpun.

3. Mencoba menu baru

Bagi Anda yang hanya tinggal di rumah pada waktu libur, boleh mencoba aktivitas satu ini. Kendati tinggal di rumah dalam waktu lama, tidak membatasimu untuk mencoba hal baru.

Tingkatkan keahlianmu dalam memasak dengan mencoba kreasi menu-menu bar yang menarik dan ingin dicoba. Kamu bisa mendapatkan ide-ide ataupun panduan itu di berbagai sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
