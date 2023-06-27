Sensasi Menginap 3 Hari di Kereta dengan Rute Terpanjang, Panorama Saljunya Kece Banget!

CALIFORNIA Zephyr merupakan salah satu kereta api dengan rute terpanjang di Amerika Serikat. Melintasi 7 kota dari negara bagian dengan total jarak tempuh sekitar 3.900 kilometer, kereta California Zephyr membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan perjalananya.

California Zephyr akan melewati daratan Nebraska ke Denver, melintasi Rockies ke Salt Lake City, dan kemudian melewati Reno dan Sacramento ke Emeryville/San Francisco.

Seorang pengguna TikTok dengan nama akun @rezaazianur, membagikan pengalamannya ketika menaiki lokomotif yang dioperasikan oleh Amtrak.

Dengan membayar tiket sebesar USD225 atau sekitar Rp3,3 juta untuk Coach Class, perjalanan dimulai dari San Francisco dengan tujuan akhir kota Chicago, Illinois.

(Foto: Amtrak Guide)

Menariknya, di Coach Class sistemnya adalah penumpang yang datang lebih dulu bisa memilih kursinya sendiri.

Tidak hanya itu, California Zephyr juga punya observation car, bagian kereta yang memberikan kesempatan ruang bagi penumpang untuk menikmati pemandangan sepanjang jalur lintas kereta.

Kursinya pun sengaja dibuat menghadap ke arah luar, dengan dinding di kedua sisi gerbong yang didesain dari kaca tembus pandang.

Semakin jauh melintasi batas kota, pemandangan akan semakin ciamik dengan berbagai panorama yang berbeda.