Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sensasi Menginap 3 Hari di Kereta dengan Rute Terpanjang, Panorama Saljunya Kece Banget!

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |06:00 WIB
Sensasi Menginap 3 Hari di Kereta dengan Rute Terpanjang, Panorama Saljunya Kece Banget!
Kereta California Zephyr (Foto: Amtrak Guide)
A
A
A

CALIFORNIA Zephyr merupakan salah satu kereta api dengan rute terpanjang di Amerika Serikat. Melintasi 7 kota dari negara bagian dengan total jarak tempuh sekitar 3.900 kilometer, kereta California Zephyr membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan perjalananya.

California Zephyr akan melewati daratan Nebraska ke Denver, melintasi Rockies ke Salt Lake City, dan kemudian melewati Reno dan Sacramento ke Emeryville/San Francisco.

Seorang pengguna TikTok dengan nama akun @rezaazianur, membagikan pengalamannya ketika menaiki lokomotif yang dioperasikan oleh Amtrak.

Dengan membayar tiket sebesar USD225 atau sekitar Rp3,3 juta untuk Coach Class, perjalanan dimulai dari San Francisco dengan tujuan akhir kota Chicago, Illinois.

Panorama Alam AS

(Foto: Amtrak Guide)

Menariknya, di Coach Class sistemnya adalah penumpang yang datang lebih dulu bisa memilih kursinya sendiri.

Tidak hanya itu, California Zephyr juga punya observation car, bagian kereta yang memberikan kesempatan ruang bagi penumpang untuk menikmati pemandangan sepanjang jalur lintas kereta.

Kursinya pun sengaja dibuat menghadap ke arah luar, dengan dinding di kedua sisi gerbong yang didesain dari kaca tembus pandang.

Semakin jauh melintasi batas kota, pemandangan akan semakin ciamik dengan berbagai panorama yang berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement