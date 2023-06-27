Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Ide Liburan Berkesan saat Cuti Bersama Idul Adha, Staycation di Hotel Berbintang hingga Kulineran

Antara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:03 WIB
5 Ide Liburan Berkesan saat Cuti Bersama Idul Adha, <i>Staycation</i> di Hotel Berbintang hingga Kulineran
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

PADA momen Idul Adha tahun ini, sebagian besar masyarakat bisa mendapatkan 5 hari libur usai pemerintah menetapkan cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023.

Direktur Corporate Affairs Tokopedia, Nuraini Razak berujar bahwa mempersiapkan liburan yang matang dalam waktu singkat bisa menjadi sebuah tantangan.

Untuk itu, ia berbagi rekomendasi ide liburan berkesan agar masyarakat bisa menikmati liburan dengan maksimal sesuai anggaran dan kebutuhan. Berikut 5 ide liburan tersebut sebagaimana dikutip dari laman ANTARA;

1. Piknik dalam kota

Menurut Nuraini, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kota. Ajaklah keluarga atau teman untuk berkeliling kota menggunakan transportasi publik dan berwisata kuliner, mengunjungi museum, hingga piknik.

Infografis Tren Traveling 2023

2. Nikmati pemandangan hijau

Suasana serba hijau dengan udara segar serta pemandangan alam yang indah dapat secara instan membangkitkan mood dari hiruk pikuk perkotaan.

Berkemah dapat dijadikan pilihan untuk mengisi liburan singkat yang mengesankan. Tiket masuk atau menyewa area camping pun sangat terjangkau, mulai dari puluhan ribu rupiah.

3. Kulineran di luar kota

Ubah suasana dengan melakukan perjalanan ke luar kota. Berwisata kuliner makanan khas daerah juga bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan cuti bersama. Buatlah rencana perjalanan yang sesuai dengan anggaran.

Agar mendapatkan pengalaman baru, pilih tempat penginapan yang unik atau hotel butik dan kota tujuan yang belum pernah dikunjungi.

Halaman:
1 2
      
