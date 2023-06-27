Viral Kampung Sunda di Kota Makkah, Suasana Penuh Keakraban Khas Indonesia

FENOMENA menarik dan unik dijumpai di Tanah Suci, Makkah di mana ada sebuah kawasan yang di sekitarnya ialah perhotelan jamaah haji khusus dari Jawa Barat (Jabar).

Kawasan itu dikenal juga dengan area Sunda di Makkah karena mereka datang dari berbagai daerah di Tanah Pasundan.

Ramainya suasana salah satu wilayah di Makkah yang dipenuhi oleh orang Sunda ini direkam oleh YouTuber Alman Mulyana, yang juga berasal dari Jawa Barat.

(Foto: YouTube/Alman Mulyana)

Pada videonya, ia memperlihatkan kawasan ini dipenuhi oleh orang-orang berbahasa Sunda. "Jadi di sini banyak jamaah orang Jawa Barat," kata Alman di awal video.

Para jamaah tersebut melakukan berbagai kegiatan di sekitar hotel. Mulai dari keluar masuk masjid yang ada di sekitarnya, hingga membeli kopiah dengan harga yang sangat terjangkau yaitu jika dikonversi menjadi mata uang rupiah seharga Rp100 ribu untuk 6 buah kopiah atau setengah lusin.

(Foto: YouTube/Alman Mulyana)

"Semuanya dari Jawa Barat, benar-benar jadi kampungnya Indonesia di sini," terang Alman.

Selanjutnya, Alman pun menyapa dan berbincang dengan sejumlah jamaah haji yang berasal dari Jawa Barat.

Ia pun merasa serasa pulang ke kampung halaman, karena suasananya benar-benar berbeda seperti sedang berada di Indonesia.