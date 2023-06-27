10 Larangan Saat Wanita Sedang Haid, Jangan Lakukan Bisa Bahayakan Kesehatan

10 LARANGAN saat wanita sedang haid sebaiknya diketahui oleh banyak perempuan. Haid terjadi akibat runtuhnya lapisan darah menempel di rahim.

Nah, wanita yang sedang haid juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Mulai dari pola hidup hingga makanan dan minuman yang dikonsumsi selama masa menstruasi berlangsung.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 10 larangan bagi wanita haid,

1. Jarang mengganti pakaian dalam

Saat haid menjaga kebersihan khususnya mengganti pakaian dalam saat waktu tertentu adalah kewajiban. Jika Anda membiarkannya begitu saja, bahkan sampai tercium bau tidak sedap maka akan jadi sarang bakteri di sekitar area organ intim.

Maka dianjurkan untuk mengganti pakaian dalam Anda satu hari sekali, agar kebersihan di area kewanitaan atau intim tetap terjaga. Hindari juga pakaian yang ketat, agar tidak terjadi kelembapan.

2. Jarang Mengganti Pembalut

Ini jadi salah satu bagian yang harus Anda perhatikan, yaitu jangan sampai lalai mengganti pembalut. Idealnya,harus mengganti pembalut tiap 3 sampai 4 jam sekali.

Fungsi pembalut adalah menyerap darah yang keluar dari Miss V , yang mana bercampur dengan bakteri. Jika Anda tidak menggantinya, maka khawatir akan menimbulkan aroma tidak sedap hingga memengaruhi kesehatan.

3. Membersihkan Miss V dengan douching

Douche merupakan cairan yang dibuat dari beberapa bahan kimia, lalu digunakan untuk membersihkan miss V. Namun perlu diingat, bahan ini tidak selamanya aman bagi area sensitif Anda itu khususnya saat sedang haid.

Maka lebih baik menggunakan pembersih yang aman dan juga alami, seperti air rebusan daun sirih misalnya yang baik untuk menjaga area kewanitaan.

BACA JUGA:

4. Waxing

Tidak sedikit wanita yang memilih waxing untuk membersihkan bulu-bulu halus yang ada di area Miss V-nya. Namun saat sedang haid Anda harus tahan dulu, karena cukup berbahaya lho.

Larangan waxing saat masa haid lantaran kulit di sekitar organ intim sangatlah sensitif. Mencabut bulu dengan metode tersebut juga bisa melukai kulit dan meningkatkan risiko infeksi.