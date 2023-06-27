Alami Panas Dalam, Obati dengan 6 Cara Ini!

SAAT kena panas dalam tubuh dan tenggorokan rasanya kepanasan dan tak nyaman. Salah satu penyebabnya bisa jadi kurang cairan dan kekurangan vitamin C.

Namun panas dalam juga sering disertai dengan sakit tenggorokan saat menelan.

Gejala yang timbul akibat panas dalam, sering kali merupakan tanda peringatan pertama bahwa anda pilek, flu atau sedang dalam proses kondisi sakit tertentu.

"Tapi itu juga bisa menjadi gejala pertama dari kondisi yang lebih serius, jadi harus diperhatikan bagaimana perkembangannya," keterangan WebMD.

Setiap orang memiliki cara untuk mengobati panas dalam, bisa secara alami dan menggunakan obat yang bisa dibeli di Apotek. Berikut ini sejumlah cara mengobati panas dalam ala rumahan.

1. Berkumurlah dengan air garam

Berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat membantu meredakan gejala panas dalam. Campuran ini bisa dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.

2. Minum teh herbal

Beberapa obat herbal dikenal bermanfaat untuk melegakan tenggorokan, dan umumnya telah dikemas dalam bentuk permen atau jamu. Salah satunya, bisa minum teh herbal yang bisa menenangkan, seperti seduh dengan air panas dengan lemon dan madu.

3. Banyak minum air

Ternyata salah satu kondisi tubuh kekurangan cairan bisa sebabkan panas dalam. Ketika mengalami panas dalam, air putih akan membantu melembapkan tenggorokan, dan mencegah terjadinya dehidrasi.

Disarankan tidak minum yang berkafein dan beralkohol, karena dapat membuat tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi. Bahkan memperburuk kondisi panas dalam.

4. Istirahat

Tidak lupa pastikan anda beristirahat dengan cukup, untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh dalam melawan kuman. Bagi orang yang tidak cukup tidur setiap malam, lebih mungkin untuk sakit, seperti masuk angin ataupun panas dalam.

"Banyak istirahat, minum banyak cairan, dan tunggu gejala mereda. Itu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit juga merekomendasikan tinggal di rumah selama 24 jam, setelah demam dan gejala mirip flu lainnya (menggigil, berkeringat, kulit memerah) hilang," keterangan dalam Healthline.