Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning! Ini 6 Penyakit Pemicu Serangan Jantung di Usia Muda

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:03 WIB
Warning! Ini 6 Penyakit Pemicu Serangan Jantung di Usia Muda
Serangan jantung (Foto: Medical news today)
A
A
A

SERANGAN jantung biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang telah lanjut usia. Namun, sebenarnya risiko penyakit tersebut juga dapat mengancam segala umur termasuk di usia muda seperti umur 20-an atau 30-an.

Menurut Medical Daily, diperkirakan satu dari setiap lima kasus serangan jantung terjadi pada individu di bawah usia 40 tahun karena faktor risiko yang dapat memicu serangan jantung seperti diabetes dan hipertensi.

Dikutip dari Antara, setidaknya terdapat enam faktor risiko yang dapat memicu penyakit serangan jantung di usia muda,

 diabetes

1. Diabetes

Penderita diabetes memiliki risikodua hingga empat kali lebih besar mengalami serangan jantung pada usia muda dibandingkan orang tanpa diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan penumpukan plak di arteri yang menyebabkan aterosklerosis.

 

2. Hipertensi

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan cikal bakal penyakit jantung karena menyebabkan penebalan otot jantung dan merusak pembuluh darah. Insiden hipertensi meningkat lebih cepat pada orang dewasa usia muda dibandingkan pada orang dewasa yang telah lanjut usia.

3. Obesitas

Menurut sebuah studi tahun 2018, dengan setiap unit BMI (indikator penentu berat badan) tambahan, risiko tekanan darah tinggi turut meningkat yang dapat memicu risiko serangan jantung. Lebih dari satu dari tiga orang Amerika Serikat mengalami obesitas dan prevalensi obesitas sekitar 40 persen pada orang dewasa berusia 20 hingga 39 tahun.

 BACA JUGA:

4. Stres

Stres dapat meningkatkan peradangan, tekanan darah, dan menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Seseorang yang mengalami stres cenderung memiliki pola makan, tidur, dan olahraga yang tidak teratur.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/482/3171410//jantung-HFDx_large.jpg
Serangan Jantung Banyak Dialami Anak Muda, Gen Z Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170054//kelelahan-OhSF_large.jpg
Waspada! Kelelahan Bekerja Picu Serangan Jantung hingga Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/612/3151242//viral-3xAy_large.jpg
Viral! Kisah Pilu Calon Pengantin Batal Menikah karena Suami Meninggal di H-7 Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136737//millena_brandao-d25o_large.jpg
Artis Cilik Millena Brandao Meninggal Dunia usai 13 Kali Alami Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/487/3114991//waspadai_gejala_dan_faktor_risiko_serangan_jantung_di_usia_muda-We0s_large.jpg
Waspadai Gejala dan Faktor Risiko Serangan Jantung di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114474//kim_sae_ron-giYP_large.jpg
Polisi Sebut Kim Sae Ron Meninggal Dunia karena Serangan Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement