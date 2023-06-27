Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Makanan yang Harus Dihindari Anak ADHD, Salah Satunya yang Manis-Manis!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |22:35 WIB
3 Makanan yang Harus Dihindari Anak ADHD, Salah Satunya yang Manis-Manis!
Makanan manis (Foto: Pomme natural market)
A
A
A

PUNYA anak dengan gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) memang tidak mudah. Sebab ayah dan bunda harus sabar dan penuh perhatian.

Anak ADHD butuh perhatian serius. Sebab, sejauh ini walau belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa ADHD disebabkan oleh pola makan atau gangguan dalam pemenuhan nutrisi.

Namun, beberapa makanan dinilai bisa memengaruhi atau menjadi pemicu hilangnya fokus pada anak ADHD. Apa saja?

kopi 

1. Kafein

Anak ADHD sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi kafein, sebab kafein dikatakan bisa menyebabkan rasa gelisah yang cukup parah apabila masuk ke tubuh anak ADHD. Ingat, kafein bukan hanya terkandung pada kopi dan teh, tapi juga ada di minuman bersoda dan cokelat, khususnya dark chocolate.

 BACA JUGA:

2. Makanan cepat saji

Makanan jenis satu ini memang disukai banyak orang, tak terkecuali oleh anak-anak. Namun sayangnya, sebaiknya anak ADHD memang tak boleh terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji.

Bukan hanya kurang sehat dan sedikit nutrisinya, makanan cepat saji juga dipercaya bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan perilaku, mengingat adanya kandungan zat adiktif seperti MSG, perisa makanan, pewarna buatan, dan pengawet sodium benzoat di dalam makanan cepat saji ini. Sederet zat tersebut lah, yang bisa mendorong perilaku hiperaktif anak serta mengurangi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan fokus pada sesuatu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
