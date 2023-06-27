Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sakit Kepala Usai Konsumsi Terlalu Banyak Daging Kurban, Apakah Langsung Minum Obat?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:29 WIB
Sakit Kepala Usai Konsumsi Terlalu Banyak Daging Kurban, Apakah Langsung Minum Obat?
Makan daging saat lebaran Idul Adha (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SAAT Idul Adha tiba, banyak orang yang makan daging kurban kebanyakan, baik daging kambing atau sapi yang berlemak dan bersantan. Nah, kebanyakan makan daging berlemak dan bersantan, kadang bikin sakit kepala.

Nah, sakit kepala setelah makan daging, kondisi familiar yang dialami banyak orang. Lantas bagaimana cara mengatasi sakit kepala yang timbul setelah makan daging tersebut?

 tongseng

Berikut di bawah ini paparan singkat enam cara mengatasinya, sebagaimana dihimpun dari Livestrong, Alodokter yang ditinjau secara medis oleh dr. Nadia Nurotul Fuadah, dan Healthline yang sudah juga ditinjau secara medis oleh Judith Marcin, M.D.

1. Konsumsi air minum

Tujuannya agar tubuh terjaga hidrasinya sepanjang hari, karena tetap terhidrasi adalah bagian penting dalam mengatasi sakit kepala.

Tidak minum cukup cairan, terutama saat cuaca panas, bisa bikin dehidrasi yang menambah sakit kepala. Air mineral saja, hindari jus, kopi beraroma, teh manis, dan minuman manis lainnya yang mengandung pemanis buatan.

2. Hindari makanan pemicu

Jika sakit kepala hilang selama tidak makan daging-dagingan, Anda mungkin telah menunjukkan kepekaan terhadap makanan.

Maksudnya di sini jika memang sakit kepala selalu muncul tiap kali habis makan daging, artinya ini adalah pemicunya. Maka, hindari makan daging yang memicu sakit kepala timbul setiap usai makan.

 BACA JUGA:

3. Batasi konsumsi natrium

Batasi makan makanan tinggi garam, kolesterol, makanan yang terlalu asam dan pedas, berlemak dan apapun yang mengandung kafein.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
