Penderita Hipertensi Apakah Tidak Boleh Sembarangan Minum Kopi?

BANYAK orang suka minum kopi. Namun dibalik beragam rasa kopi serta manfaatnya ternyata juga harus diperhatikan untuk kondisi kesehatan tertentu loh.

Lalu, apakah penderita hipertensi tidak boleh sembarangan minum kopi?

Prof Zubairi Djoerban, Dokter Spesialis Penyakit Dalam subspesialis Hematologi-Onkologi menjelaskan, kalau seseorang memiliki tekanan darah tinggi (hipertensi) tidak boleh sembarang minum kopi. Ia menyarankan agar lebih dulu, tekanan darahnya dikontrol.

Hal ini sampaikan juga sesuai kondisi kesehatannya yang mengontrol tekanan darah terlebih dahulu baru bisa meminum kopi.

"Di luar itu, kopi terbukti bermanfaat. Lalu bagaimana dengan pasien darah tinggi? Untuk darah tinggi yang sudah terkontrol, maka silakan minum. Seperti saya," jelas Prof Zubairi dikutip dari Twitternya @ProfezorZubairi.

"Artinya kopi ya harus dihindari kalau Anda belum diobati, belum terkontrol, dan tekanan darahnya masih tinggi," imbuhnya.

Bukan hanya saat kondisi tekanan darah tinggi atau meningkat dianjurkan tidak minum kopi, ternyata kondisi dengan ibu sedang hamil muda dan orang yang memiliki gangguan irama jantung.

Disamping dari larangan tersebut, manfaat kopi memang disebutkan Prof Beri sudah terbukti baik untuk kesehatan seperti angka harapan hidup. Kemudian, melansir verywell dari tinjauan studi tahun 2015 menemukan bahwa pada pria yang minum 4 hingga 5 cangkir kopi per hari memiliki 40% penurunan risiko asam urat.

