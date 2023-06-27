10 Tempat Wisata Terpopuler di Ngawi 2023, dari Taman hingga Air Terjun

KABUPATEN Ngawi layak dijadikan sebagai tujuan liburan Anda. Terletak di ujung barat Jawa Timur, Ngawi punya sederet tempat wisata menarik yang bisa dijelajahi.

Mungkin nama Ngawi tak sefamiliar Banyuwangi atau Malang yang jadi destinasi liburan andalan Jawa Timur. Tapi, bukan berarti Ngawi tidak memiliki sesuatu yang istimewa.

Sebagai bukti, setidaknya Ngawi dihiasi 10 tempat wisata populer seperti berikut ini.

1. Pemandian Hargo Dumilah

Pemandian Hargo Dumilah tak boleh luput dari daftar tempat wisata Ngawi. Rasakan sensasi berenang di pemandian yang sumbernya langsung dari mata air Gunung Lawu.

Tentu saja, air di Hargo Dumilah terasa sangat segar dan masih jernih. Tak perlu risau jika membawa si buah hati, terdapat kolam dengan kedalaman berbeda-beda.

Lokasi : Jl. Ngrambe - Jogorogo, RT.01/RW.03, Sola, Setono, Ngrambe

Pemandian Hargo Dumilah di Ngawi (apabuka.com)

2. Waduk Pondok

Tempat wisata Ngawi selanjutnya yang bisa dijajal ada Waduk Pondok. Datanglah sewaktu senja datang, karena di sini Anda bakal terpesona menyaksikan indahnya matahari tenggelam.

Di samping itu, biasanya Waduk Pondok kerap kali menjadi lokasi lomba mancing.

Lokasi : Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

3. Taman Hutan Segawen

Dari namanya saja sudah bisa membayangkan betapa asri dan sejuknya tempat wisata di Ngawi bernama Taman Hutan Segawen ini. Kawasannya ditumbuhi tanaman hijau, dan banyak pula spot foto instagramable di sana. Anda bisa bersantai sambil menikmati suasana di gazebo.

Lokasi : Hutan Jogorogo, Jogorogo, Hutan, Hutan Jogorogo, Jogorogo, Kabupaten Ngawi.

4. Waduk Sangiran

Waduk pondok bukan satu-satunya tempat wisata berupa hamparan air yang menyejukan mata. Ada pula Waduk Sangiran dengan Taman Bambu Air yang berada tepat di tengah bendungan.

Penasaran ada apa di sana? Anda dapat menyewa perahu agar bisa menjangkau taman tersebut. Aktivitas lain yang ditawarkan waduk ini salah satunya memancing ikan, khususnya jenis bandeng.

Lokasi : Sumber Bening IV, Sumber Bening, Bringin, Ngawi Regency