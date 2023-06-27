Biaya Hidupnya Murah, 10 Negara Ini Pas buat Tujuan Liburan Low Budget

ADA 10 negara dengan biaya hidup murah yang bisa jadi sasaran traveling dengan anggaran terbatas atau pas-pasan alias low budget. Jadi di negara-negara ini, traveler bisa menemukan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah, termasuk makanan dan penginapan.

Menariknya Indonesia termasuk dalam negara dengan biaya hidup lebih murah. Pantas saja banyak turis asing kepincut datang ke Indonesia. Selain karena memiliki alam yang indah dan beragam keunikan, biaya hidup yang rendah jadi pilihan sempurna buat mereka.

Melansir dari Forbes, berikut 10 negara dengan biaya hidup murah.

Portugal

Portugal dinobatkan sebagai negara teratas untuk ditinggali karena biaya hidupnya yang murah. Anda bisa mempertimbangkan kota Lagos, Vilamoura, dan Tavira untuk ditinggali. Biaya hidup di kota-kota kecil tersebut sekitar USD 2.800 per bulan, harga tersebut sudah termasuk sewa rumah dan lain-lain.

Meksiko

Meksiko yang terkenal dengan keindahan pantai, seni dan budaya, hingga kota-kota Kolonial khas masa lalunya. Sejumlah kota di Meksiko seperti kawasan Danau Chapala, Playa del Carmen, dan Queretaro memiliki biaya hidup yang rendah.

Setidaknya Anda harus mengeluarkan kocek sebesar USD 2.000-2.800 per bulan untuk makan mewah, jalan-jalan, dan lain-lain.

Panama

Panama menjadi salah satu negara yang ditunjukan bagi para pensiunan. Negara ini memiliki fasilitas kesehatan yang baik, cuaca yang hangat sepanjang tahun, dan pemandangan yang indah. Hanya dengan USD 2.900 per bulan Anda bisa hidup nyaman di Panama.

Ekuador

Ekuador menjadi negara selanjutnya yang memiliki biaya hidup rendah. Negara ini memiliki kehidupan modern yang nyaman, cuaca sedang, fasilitas kesehatan dan perumahan yang terjangkau. Biaya hidup di Ekuador diestimasikan sebesar USD 1.500-1.800 per bulan.

Kosta Rika

Negara yang berlokasi di Amerika Utara ini memiliki biaya hidup yang rendah namun kenyamanannya terjamin. Kosta Rika memiliki cuaca panas, pantai tropis, hingga hutan hijau. Dengan USD 2.500-3.000 per bulan Anda sudah bisa hidup nyaman di sini.

Spanyol

Cuaca cerah sepanjang tahun, budaya yanng ramah, serta gaya hidup yang santai dan relatif rendah ditawarkan oleh negara Spanyol. Biaya hidup di Spanyol, seperti di Kota Valencia atau Andalucia adalah sekitar USD 1.900 per bulan.