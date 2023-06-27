10 Tempat Wisata Hits Lembang 2023, Pas buat Libur Panjang Idul Adha

The Lodge Maribaya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: thelodgemaribaya.com)

KECAMATAN Lembang merupakan daerah tujuan wisata andalan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ada banyak tempat wisata hits di Lembang yang jadi sasaran wisatawan tiap akhir pekan atau libur nasional.

Perpaduan hiburan menarik, ditambah wisata alam yang memanjakan mata, membuat siapapun seketika jatuh hati dengan pesona Lembang.

Terlebih, Lembang terkenal dengan udara sejuknya. Sesuatu yang jarang ditemukan warga perkotaan bukan?

Libur panjang Idul Adha 2023 tak ada salahnya berwisata ke Lembang bersama keluarga atau orang terdekat. Berikut 10 tempat wisata hits di Lembang yang bisa bikin liburanmu semakin sempurna.

1. The Great Asia Afrika

The Great Asia Afrika cocok jadi pilihan tempat wisata hits kalau berkunjung ke Lembang. Setiap sudutnya begitu estetik sehingga Anda tak akan bosan menjelajahi kesana kemari.

Di sana, terdapat beberapa arena yang menyuguhkan aneka bangunan khas tematik dari sejumlah negara. Mulai dari Indonesia, Jepang, Korea, Afrika , hingga India.

The Great Asia Afrika

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Raya Lembang-Bandung Nomor 71, Gudangkahuripan, Lembang / Mulai dari Rp 44.000.

2. De Ranch

Tempat wisata hits di Lembang selanjutnya ada De Ranch. Konsepnya cukup unik yakni mengusung tema wisata peternakan kuda ala koboi.

Lebih dari itu, wahana permainan disana juga lengkap mulai dari ziba kuda tunggang, flying fox, arena pancing, peti luncur, dan masih banyak lagi.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jl. Maribaya No.17, Kayuambon, Lembang / Rp 26.000 - Rp 250.000

De Ranch

3. Bandung Treetop Adventure Park

Bandung Treetop Adventure Park menjadi satu dari sejumlah tempat wisata hits di Lembang. Menggabungkan konsep rekreasi alam dan zona outbound, cocok jadi tempat melepas penat untuk anak-anak hingga orang dewasa.

Tak perlu khawatir, arena outbond anak-anak dan dewasa tentu dibedakan sehingga keamanannya pasti terjamin.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Tangkuban Perahu, KM 28, Cikole, Lembang / Rp 15.000 - Rp 200.000

4. The Lodge Maribaya

Ada alasan mengapa tempat wisata satu ini hits banget di Lembang. Wahana yang disediakan menyuguhkan pengalaman tak terlupakan.

The Lodge Maribaya

Contohnya saja, Hot Air Balloon dengan ketinggian 6 meter memungkinkan pengunjung berfoto dari atas ditemani latar hutan pinus. Ada juga Zona paralayangyang mengajak pengunjung seolah terbang bebas!

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Maribaya No. 149/252 RT. 03 RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Kec. Lembang / Rp65.000-Rp125.000.

5. Pine Forest Lembang

Menikmati camping di tengah pepohonan dan menjajal aktivitas seru seperti outbond bisa Anda temukan di Pine Forest Lembang.

Selain dikelilingi hutan pinus, wisata hits satu ini juga setidaknya menyajikan lima wahana menarik yaitu Offroad Adventure, Outbond Salam Percil, Outbound Training team Building, Flying Fox, hingga Adventure Kids Camp. Ada pula permainan tali gantung, seperti high rope dan low rope yang menantang nyali.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Suntenjaya, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat / Mulai dari Rp 25.000