Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata Hits Lembang 2023, Pas buat Libur Panjang Idul Adha

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:00 WIB
10 Tempat Wisata Hits Lembang 2023, Pas buat Libur Panjang Idul Adha
The Lodge Maribaya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: thelodgemaribaya.com)
A
A
A

KECAMATAN Lembang merupakan daerah tujuan wisata andalan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ada banyak tempat wisata hits di Lembang yang jadi sasaran wisatawan tiap akhir pekan atau libur nasional.

Perpaduan hiburan menarik, ditambah wisata alam yang memanjakan mata, membuat siapapun seketika jatuh hati dengan pesona Lembang.

Terlebih, Lembang terkenal dengan udara sejuknya. Sesuatu yang jarang ditemukan warga perkotaan bukan?

 BACA JUGA:

Libur panjang Idul Adha 2023 tak ada salahnya berwisata ke Lembang bersama keluarga atau orang terdekat. Berikut 10 tempat wisata hits di Lembang yang bisa bikin liburanmu semakin sempurna.

1. The Great Asia Afrika

The Great Asia Afrika cocok jadi pilihan tempat wisata hits kalau berkunjung ke Lembang. Setiap sudutnya begitu estetik sehingga Anda tak akan bosan menjelajahi kesana kemari.

Di sana, terdapat beberapa arena yang menyuguhkan aneka bangunan khas tematik dari sejumlah negara. Mulai dari Indonesia, Jepang, Korea, Afrika , hingga India.

 Ilustrasi

The Great Asia Afrika

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Raya Lembang-Bandung Nomor 71, Gudangkahuripan, Lembang / Mulai dari Rp 44.000.

2. De Ranch

Tempat wisata hits di Lembang selanjutnya ada De Ranch. Konsepnya cukup unik yakni mengusung tema wisata peternakan kuda ala koboi.

 BACA JUGA:

Lebih dari itu, wahana permainan disana juga lengkap mulai dari ziba kuda tunggang, flying fox, arena pancing, peti luncur, dan masih banyak lagi.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jl. Maribaya No.17, Kayuambon, Lembang / Rp 26.000 - Rp 250.000

 Ilustrasi

De Ranch

3. Bandung Treetop Adventure Park

Bandung Treetop Adventure Park menjadi satu dari sejumlah tempat wisata hits di Lembang. Menggabungkan konsep rekreasi alam dan zona outbound, cocok jadi tempat melepas penat untuk anak-anak hingga orang dewasa.

Tak perlu khawatir, arena outbond anak-anak dan dewasa tentu dibedakan sehingga keamanannya pasti terjamin.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Tangkuban Perahu, KM 28, Cikole, Lembang / Rp 15.000 - Rp 200.000

4. The Lodge Maribaya

Ada alasan mengapa tempat wisata satu ini hits banget di Lembang. Wahana yang disediakan menyuguhkan pengalaman tak terlupakan.

 Ilustrasi

The Lodge Maribaya

Contohnya saja, Hot Air Balloon dengan ketinggian 6 meter memungkinkan pengunjung berfoto dari atas ditemani latar hutan pinus. Ada juga Zona paralayangyang mengajak pengunjung seolah terbang bebas!

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jalan Maribaya No. 149/252 RT. 03 RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Kec. Lembang / Rp65.000-Rp125.000.

5. Pine Forest Lembang

Menikmati camping di tengah pepohonan dan menjajal aktivitas seru seperti outbond bisa Anda temukan di Pine Forest Lembang.

Selain dikelilingi hutan pinus, wisata hits satu ini juga setidaknya menyajikan lima wahana menarik yaitu Offroad Adventure, Outbond Salam Percil, Outbound Training team Building, Flying Fox, hingga Adventure Kids Camp. Ada pula permainan tali gantung, seperti high rope dan low rope yang menantang nyali.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Suntenjaya, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat / Mulai dari Rp 25.000

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/408/3108230/spot_wisata_murah_dan_anti_mainstream_di_bandung_salah_satunya_gunung_kapur_bekas_dasar_laut-J7qe_large.jpg
Spot Wisata Murah dan Anti-Mainstream di Bandung, Salah Satunya Gunung Kapur Bekas Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/406/3081907/10_tempat_wisata_di_bandung_seperti_luar_negeri_yang_murah-L8BR_large.jpg
10 Tempat Wisata di Bandung seperti Luar Negeri yang Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/406/3036917/tempat_spa_asyik_di_bandung-rNMI_large.JPG
5 Tempat Spa Nyaman di Bandung, Paling Cocok buat Relaksasi dan Lenyapkan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/408/3035935/orchid_forest_cikole-bw8A_large.JPG
5 Tempat Ngedate Paling Asyik di Bandung, Suasana Syahdu dan Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/408/3030216/curug_maribaya-Zs50_large.JPG
5 Wisata Sungai Terkenal di Bandung, Pas buat Healing Tipis-Tipis Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/408/3017948/the_great_asia_africa_lembang-V9eD_large.JPG
The Great Asia Africa Lembang: Lokasi, Jam Buka, Harga Tiket Masuk dan Fasilitas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement