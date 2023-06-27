Mau Nonton Konser Coldplay di Singapura? Ini 15 Rekomendasi Hotel Dekat National Stadium

GRUB band asal Inggris, Coldplay akan konser selama 6 hari di Singapura. Konser bertajuk Coldplay Music of the Spheres World Tour direncanakan berlangsung di Singapore National Stadium, pada 23, 24, 26, 27, 30, dan 31 Januari 2024.

National Stadium dengan kapasitas 55.000 orang diperkirakan akan disesaki penggemar Coldplay bukan hanya dari Singapura, tapi juga negara-negara tetangga seperti Indonesia.

Fans Coldplay dari Indonesia diprediksi akan banyak yang datang ke Singapura untuk menonton band kesayangannya. Konser yang berlangsung selama 6 hari memudahkan mereka untuk membeli tiket dan menentukan harinya.

Nah biar dekat dengan venue konser Coldplay, tentu saja traveler harus memilih hotel-hotel yang dekat dengan National Stadium agar lebih mudah ke lokasi.

Berikut 15 hotel dekat National Stadium, lokasi konser Coldplay di Singapura sebagaimana dirangkum dari beberapa sumber :

1. Ibis Singapore On Bencoolen (SG Clean)

Jarak dari Ibis Singapore On Bencoolen Hotel ke National Stadium sekitar 0,7 Km. Hotel bintang tiga ini memiliki 534 kamar dengan fasilitas memadai seperti AC, wifi, sarapan, dan parkis gratis.

Menariknya ibis Singapore On Bencoolen Hotel berada pusat perbelanjaan Bugis Street dan Orchard Road, sehingga pengunjung dapat segera beristirahat setelah berbelanja.

Ilustrasi kamar hotel

2. Four Seasons Hotel Singapura

Pengunjung hanya perlu menempuh jarak 1,5 km dari Four Seasons Hotel Singapura ke National Singapore Stadium. Four Seasons Hotel Singapura juga dekat dengan tempat wisata seperti Kebun Raya Singapura, Taman Fort Canning, dan Universal Studio.

Menginap Four Seasons Hotel Singapura menjadi pengalaman menyenangkan. Berbagai fasilitas seperti wifi, kolam renang, spa, bak air hangat, dan parkir dapat pengunjung nikmati secara percuma.

3. Furama RiverFront Hotel

Furama RiverFront Hotel terletak dekat dengan Chinatown Heritage Centre, Boat Quay, dan National Singapore Stadium. Jarak dari Furama RiverFront Hotel ke National Singapore Stadium hanya 2 Km saja.

Furama RiverFront Hotel memiliki 615 kamar. Pengunjung dapat menikmati fasilitas mewah seperti cafe, teman bermain anak, layanan laundry dan tempat gym.

Ilustrasi kamar hotel (Getty Images)

4. Pan Pacific Singapore Hotel

Terdapat 790 kamar dengan fasilitas lengkap di Pan Pacific Singapore Hotel. Letaknya dekat dengan Marina Square dan Suntec City menjadi privilege menginap di hotel ini. Pan Pacific Singapore Hotel juga memanjakan pengunjung dengan body wrap, lulur, atau facial di spa di tempat.

Pengunjung juga bisa bepergian ke National Singapore Stadium dengan mudah karena jaraknya hanya 1,5 km saja.

5. Conrad Centennial Singapore

Conrad Centennial Singapore merupakan hotel mewah yang berjarak 1,3 km saja dari National Singapore Stadium. Hotel ini juga dekat dengan kawasan Marina Bay, Bugis Street dan terhubung dengan pusat perbelanjaan.

Terdapat 512 unit kamar di Conrad Centennial Singapore dengan fasilitas berkelas. Seperti ruang kerja dengan laptop dan buku. Selain itu, pengunjung bisa menikmati fasilitas seperti spa, kolam renang, dan parkir gratis.