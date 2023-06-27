5 Desa Wisata Unik di Lombok, Pesonanya Sungguh Mengagumkan

Bukit Selong di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. (Instagram @wisata_lombok)

PULAU Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki keindahan alam luar biasa. Popularitasnya sudah terkenal sampai ke mancanegara. Ada beragam tempat wisata menarik yang layak dikunjungi wisatawan.

Sebut saja kawasan Mandalika yang ada sirkuit balap internasional tempat berlangsungnya MotoGP dan WSBK. Kemudian Gunung Rinjani yang menyajikan pemandangan indah dan favorit para pendaki.

Buat penyuka wisata bahari, Lombok juga punya banyak pantai indah seperti Pantai Pink yang sangat eksotis dengan pasir berwarna merah muda. Kemudian bertaburan spot diving dan snorkeling seperti di Pantai Tanjung Aan atau Gili Meno.

Selain itu, Lombok juga punya sejumlah desa wisata unik yang menawarkan pesona luar biasa. Berikut ulasannya seperti dikutip dari Indonesia Travel :

1. Desa Adat Sade

Desa Adat Sade di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kampung konservasi. Masyarakatnya masih sangat mempertahankan keaslian adat, tradisi, budaya, dan nilai-nilai tradisional warisan leluhur.

Aktivitas warga Desa Adat Sade

Desa Sade merupakan rumah bagi masyarakat Sasak, suku asli Lombok. Mereka mempertahankan bentuk bangunan rumah tradisional dibangun dari susunan ijuk sebagai atap, anyaman bambu sebagai dinding, dan lantai yang beralaskan tanah.

Di Sade, traveler juga bisa belajar menenun kain khas Lombok, mempelajari tradisi unik warga Sasak, dan membeli cinderamata.

2. Desa Bilebante

Desa Bilebante di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dijuluki sebagai desa wisata hijau karena sejauh mata memandang tampak keasrian alamnya.

Selain menikmati pemandangan, traveler bisa menyusuri persawahan sambil gowes sepeda, mempelajari budidaya tanaman herbal, bahkan mengikuti terapi kebugaran yang bisa membuatmu rileks.

Desa Bilebante

Jangan lupa untuk cicipi kuliner lokal dan jamu lemongrass tea yang menjadi andalan Bilebante.

3. Desa Bonjeruk

Desa Bonjeruk terletak di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, bisa ditempuh sekitar 25 menit saja dari Bandara Lombok. Bonjeruk masih memiliki bangunan-bangunan peninggalan Belanda dengan arsitektur khas Eropa.

Masyarakat setempat biasa menyambut tamu dengan pertunjukan musik tradisional Gendang Beleq.

Nah, buat yang mau belajar bahasa Inggris, Bonjeruk punya program belajar bahasa Inggris. Selain ikut kursus, traveler bisa langsung praktik berkomunikasi di sana.