Hai Ladies, Ini 5 Negara Gudangnya Pria Tampan di Timur Tengah!

PRIA asal Timur Tengah banyak disukai oleh wanita karena punya wajah maskulin dengan rahang tegas, bertubuh tinggi besar, dan kekar. Tak sedikit wanita di Tanah Air yang jatuh cinta hingga menikah dengan pria Arab.

Berikut lima negara di Timur Tengah sebagai gudangnya pria ganteng.

Kuwait

Ketampanan pria Kuwait terlihat dari hidung mancung serta kumis dan janggutnya. Kulit coklat mereka juga menambah kesan maskulin.

BACA JUGA:

Aktor Abdul Aziz Al Kassar menjadi representasi ketampanan cowok Kuwait. Melihat dari kejauhan saja sudah membuat hati berdebar-debar.

Lebanon

Cowok Lebanon memiliki karakteristik kulit eksotis dan badan atletis. Mereka suka merawat diri untuk menjaga proporsi tubuhnya. Tubuh atletis cowok Lebanon menjadi favorit banyak wanita untuk bersandar.

Ilustrasi pria Arab

Cowok Lebanon juga terkenal sayang keluarga. Mereka mengorientasikan kehidupannya kepada keluarga tercinta. Jika memiliki pasangan, cowok Lebanon akan memanjakan pasangannya.

BACA JUGA:

Aljazair

Alis tebal, bulu mata lentik, dan tubuh atletis membuat wanita tergila-gila dengan cowok Aljazair. Jika berkunjung ke Aljazair tak ada salahnya berkenalan dengan salah satu dari mereka.

Aljazair memiliki model tampan bernama Abdel Abdelkader. Ia kerap membagikan kegiatanya kepada pengikutnya. Tubuh atletis terawat dengan wajah tampan dari Abdelkader mewakili cowok ganteng Aljazair.