10 Tempat Wisata Populer di Purwakarta 2023 Berikut Lokasi dan Harga Tiket Masuk

SETIAP liburan tiba, mereka yang enggan meninggalkan pulau Jawa mungkin akan memilih Yogyakarta atau Bandung sebagai tujuan wisata. Padahal, Purwakarta juga tak kalah mempesona.

Sejumlah tempat wisata populer di Purwakarta pun rasanya sayang jika tidak pernah dijajal. Seperti misalnya saja deretan kawasan wisata di salah satu kota Provinsi Jawa Barat berikut ini, keindahannya siap-siap bikin Anda ogah cepat-cepat pulang;

1. Desa Sajuta Batu

Desa Sajuta Batu memang menawarkan pesona alam berupa bermacam-macam batuan alam yang eksotis.

Ditambah lagi udara yang sejuk lantaran dihuni pepohonan rindang, Anda akan semakin bersemangat untuk mencari spot foto menarik.

Kalau sudah lelah berpetualang di tempat wisata populer Purwakarta ini, sempatkanlah menginap di Skylodge yang lokasinya ada di dinding tebing Gunung Parang.

Desa Sajuta Batu (Foto: Instagram/@citrariestaa)

Lokasi dan harga tiket masuk: Jalan Taman Batu, Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat/gratis.

2. Curug Cipurut

Tempat wisata populer di Purwakarta selanjutnya ada Curug Cipurut. Sebenarnya, kawasan ini merupakan mata air terjun yang terletak di Gunung Burangrang.

Sudah bisa dibayangkan, kondisi lingkungan yang masih asri, ditambah suara derasnya air yang menenangkan, kombinasi komplit bukan? Lokasi dan harga tiket masuk Cipancar, Serangpanjang, Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes/Rp5.000.

3. Tebing Boyer

Tebing Boyer menjadi satu dari sejumlah tempat wisata populer di Purwakarta. Dari ketinggian, pengunjung bisa melihat indahnya waduk Jatiluhur. Dahulu, tebing kokoh di tepi waduk tersebut sebenarnya merupakan lokasi penggilingan batu.

Tebing Boyer (Foto: dok. Dian K Ramdhan)

Lokasi dan harga tiket masuk: Kampung Talun, Desa, Tajur Sindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta/Rp5.000.

4. Cikao Park

Cikao Park merupakan tempat wisata populer di Purwakarta dengan aneka pilihan wahana. Ada Waterpark, Taman Satwa, Rumah Hobbit maupun Lampion Garden.

Dalam satu tempat saja, anak-anak bisa merasakan hebohnya bermain air, hingga lebih dekat dengan hewan. Lokasi dan harga tiket masuk: Jalan Raya Sukatani, Cisalada, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Rp20.000 - Rp50.000.