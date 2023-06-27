5 Hal Wajib Diperhatikan agar Liburan Makin Menyenangkan, Awas Jangan Ngutang!

SEBAGIAN orang mulai kembali melancong ke destinasi wisata favorit mereka baik di Indonesia maupun luar negeri setelah sekian lama salah satunya akibat pandemi dan ini menimbulkan fenomena revenge tourism atau perjalanan balas dendam.

Melansir laman DBS, momen libur sekolah dan kuliah yang berlangsung pada pertengahan tahun ini turut meramaikan fenomena perjalanan balas dendam ini.

Bagi mereka yang hendak berlibur bersama keluarga, sahabat, teman atau sendirian, berikut 5 hal yang sebaiknya diperhatikan agar liburan semakin menyenangkan, seperti dikutip dari ANTARA;

1. Pelajari destinasi wisata yang dituju

Hal mendasar yang sebaiknya dipertimbangkan saat hendak berlibur yakni periode liburan dan anggaran yang dimiliki.

Kedua hal itu akan memudahkan calon pelancong untuk menentukan negara tujuan, transportasi, penginapan, pilihan makanan hingga destinasi mana yang akan didatangi.

Jika calon wisatawan berminat untuk bepergian ke luar negeri, penting untuk memperhatikan bahasa yang dipakai di negara tujuan, setidaknya penggunaan kalimat-kalimat penting seperti menanyakan arah, memberikan salam, dan lainnya.

Apabila tidak menguasai bahasa tersebut, calon pelancong bisa mengandalkan keluarga, teman, atau pemandu wisata untuk membantu berkomunikasi.

Di samping itu, ketika ingin bepergian ke destinasi nusantara ataupun internasional, ada baiknya jika mempelajari tentang kebiasaan maupun tradisi di wilayah tersebut untuk menghargai aturan dan budaya masyarakat setempat serta menghindari kesalahpahaman yang tidak diinginkan.

2. Cari diskon

Ada banyak cara untuk memaksimalkan anggaran termasuk dengan memanfaatkan diskon. Calon pelancong bisa berkunjung ke acara pameran wisata yang biasanya menawarkan berbagai penawaran.

Jika tidak sempat, cobalah memanfaatkan penawaran yang dihadirkan berbagai penyedia jasa, seperti penerbangan, tempat makan, hotel, hingga kartu kredit yang dapat meringankan pengeluaran.