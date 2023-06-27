Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cuma 3 Hari! Cobain Nginep di Hotel Mewah dengan Diskon 30%!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |09:26 WIB
Cuma 3 Hari! Cobain Nginep di Hotel Mewah dengan Diskon 30%!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

INGIN memanfaatkan momen cuti bersama Idul Adha tapi nggak tahu mau ke mana? Pengen liburan dengan suasana berbeda tapi belum ada ide? Mending cobain menginap di hotel mewah deh biar bisa liburan ala sultan!

Ragu soal biaya? Takut bujet membengkak? Jangan khawatir, kebetulan, kali ini Anda bisa mendapatkan diskon spesial 30% dari Mister Aladin khusus untuk menginap di hotel bintang 4 dan 5.

Promo diskon spesial ini berlaku untuk menginap di properti Sango Hotel Management, seperti Merlynn Park Hotel Jakarta, Manhattan Hotel Jakarta, Sunlake Hotel Jakarta, dan Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang.

Akan tetapi, promonya cuma berlangsung 3 hari saja nih, yakni dari 27 - 29 Juni 2023. Makanya, buruan deh rencanakan perjalanan Anda bersama orang terdekat dan pesan hotelnya di Mister Aladin!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement