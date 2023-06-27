Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Terpancar Senyum Misterius Penuh Makna, Kenapa Lukisan Mona Lisa Begitu Populer di Dunia?

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |04:03 WIB
Terpancar Senyum Misterius Penuh Makna, Kenapa Lukisan Mona Lisa Begitu Populer di Dunia?
Lukisan Mona Lisa (Foto: Artnet News)
PERNAHKAH Anda berpikir mengapa lukisan Mona Lisa begitu terkenal di dunia? Bahkan saking terkenalnya beberapa orang terkenal pernah mencuri lukisan tersebut.

Lukisan Mona Lisa merupakan karya dari seorang maestro dunia, Leonardo Da Vinci, yang populer pada abad ke 16. Mona Lisa merupakan potret dari seorang wanita bernama Lisa Gherardini. Nama 'Mona' berasal dari bahasa Italia yang berarti 'Nyonya' jadi Mona Lisa artinya adalah Nyonya Lisa.

Diperkirakan lukisan Mona Lisa sudah dibuat oleh Leonardo Da Vinci sekitar tahun 1503 sampai 1519. Teknik Leonardo Da Vinci untuk melukis monalisa dikembangkan oleh dirinya sendiri dan terbilang sangat rumit.

Infografis Kota Terbaik di Eropa untuk Berlibur

Gradasi warna yang digunakan sangat halus dan terlihat lebih nyata. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan lukisan tersebut. Kendati demikian, itu bukan satu-satunya alasan mengapa lukisan Mona Lisa begitu terkenal.

Kisah dicurinya lukisan Mona Lisa terjadi pada 21 Agustus 1911 yang melibatkan seniman populer Spanyol Pablo Picasso dan temannya Guillaume Apollinaire. Keduanya diinterogasi polisi dan dinyatakan tidak bersalah.

Setelah dilakukan penyelidikan ternyata lukisan Mona Lisa dicuri oleh Vincenzo Peruggia, pegawai dari Musée du Louvre museum tempat lukisan Mona Lisa disimpan.

Setelah luka itu kembali, banyak orang berbondong-bondong ingin melihat lukisan itu dari dekat.

