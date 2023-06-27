Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pencarian Hotel di Singapura Naik Efek Konser Coldplay, Dominan Pelancong Indonesia dan Malaysia

Antara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:03 WIB
Pencarian Hotel di Singapura Naik Efek Konser Coldplay, Dominan Pelancong Indonesia dan Malaysia
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

TERJADI peningkatan hingga 8,7 kali lipat untuk akomodasi di Singapura pada tanggal rangkaian konser Coldplay, Januari 2024 mendatang.

Platform perjalanan Agoda menyebutkan, pencarian tersebut didominasi oleh pelancong yang berasal dari Indonesia dan Malaysia serta negara tetangga lainnya.

"Lonjakan pemesanan akomodasi ini merupakan bukti dari daya tarik yang sangat luar biasa dari pengalaman menonton konser musik live, yang menunjukkan dampak besarnya terhadap keputusan untuk melakukan perjalanan," kata Regional Associate Vice President Agoda untuk Asia Tenggara, Enric Casals seperti dikutip ANTARA.

Ilustrasi Hotel

Ilustrasi Hotel (Foto: Traveloka)

Di samping wisatawan dari Indonesia dan Malaysia, Singapura juga kemungkinan akan mengalami peningkatan kedatangan wisatawan dari Filipina, Brunei, Amerika Serikat, Thailand, dan negara-negara lainnya.

Data pencarian akomodasi Agoda di Singapura tersebut berdasarkan tren pencarian antara 18-20 Juni 2023 untuk check-in pada 23-31 Januari 2024 dibandingkan dengan hari kerja yang sama seminggu sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
